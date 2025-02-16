قائمة بيراميدز - عودة رمضان صبحي في مواجهة مودرن سبورت

الأحد، 16 فبراير 2025 - 20:51

كتب : FilGoal

بيراميدز

أعلن كرونسلاف يوريتشيتش مدرب بيراميدز قائمة فريقه التي ستلعب ضد مودرن سبورت.

ويلتقي بيراميدز مع مودرن سبورت في الجولة 14 من الدوري المصري الممتاز.

ويتواجد رمضان صبحي في القائمة بعد غيابه عن المباراة الماضية.

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وجاءت القائمة بالكامل كالتالي:

الحراس: أحمد الشناوي – شريف إكرامي – يوسف نادر.

الدفاع: محمود مرعي – أحمد سامي – محمد حمدي – طارق علاء – أسامة جلال – كريم حافظ – محمد الشيبي.

الوسط: بلاتي توريه – رمضان صبحي – مصطفى فتحي – مهند لاشين – عبد الرحمن مجدي – أحمد عاطف "قطة" – إبراهيم عادل – محمود عبد العاطي.

الهجوم: يوسف إبراهيم "أوباما" – فيستون ماييلي – دودو الجباس – مروان حمدي.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 30 نقطة وبفارق نقطقتين عن الأهلي صاحب الصدارة مع خوض بيراميدز لمباراة أقل.

بينما يحتل مودرن المركز الـ 18 والأخير برصيد 8 نقاط.

بيراميدز مودرن سبورت الدوري المصري
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