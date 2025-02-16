الحصيلة الأفضل في مسيرته.. إمام عاشور يسجل للمباراة الرابعة على التوالي

الأحد، 16 فبراير 2025 - 20:50

كتب : FilGoal

الأهلي - الإسماعيلي - إمام عاشور

واصل إمام عاشور نجم الأهلي تسجيله للأهداف، وذلك في مباراة الفريق أمام الإسماعيلي في الجولة الـ 14 من الدوري المصري.

ورفع عاشور رصيده إلى 9 أهداف في صدارة هدافي الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم.

وبذلك وصل عاشور إلى أفضل حصيلة تهديفية له في مسيرته بالدوري المصري، متخطيا الموسم الماضي الذي سجل فيه 8 أهداف مع الأهلي.

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وسجل عاشور للمباراة الرابعة على التوالي في الدوري، بعد مودرن سبورت وبتروجت وغزل المحلة.

ووصل عاشور إلى 13 هدفا إجمالا في جميع المسابقات خلال الموسم الحالي، حيث سجل 9 أهداف في الدوري و4 في دوري أبطال إفريقيا.

وسجل إمام عاشور جميع أهدافه الـ 9 في الدوري، خلال آخر 8 مباريات بالدوري المصري.

تقدم الأهلي على الإسماعيلي يرفع رصيده إلى 32 نقطة في صدارة الدوري مؤقتا، انتظارا لنتيجة مباراة بيراميدز مع مودرن سبورت غدا الإثنين.

إمام عاشور الأهلي الدوري المصري
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