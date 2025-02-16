الحصيلة الأفضل في مسيرته.. إمام عاشور يسجل للمباراة الرابعة على التوالي

واصل إمام عاشور نجم الأهلي تسجيله للأهداف، وذلك في مباراة الفريق أمام الإسماعيلي في الجولة الـ 14 من الدوري المصري.

ورفع عاشور رصيده إلى 9 أهداف في صدارة هدافي الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم.

وبذلك وصل عاشور إلى أفضل حصيلة تهديفية له في مسيرته بالدوري المصري، متخطيا الموسم الماضي الذي سجل فيه 8 أهداف مع الأهلي.

وسجل عاشور للمباراة الرابعة على التوالي في الدوري، بعد مودرن سبورت وبتروجت وغزل المحلة.

ووصل عاشور إلى 13 هدفا إجمالا في جميع المسابقات خلال الموسم الحالي، حيث سجل 9 أهداف في الدوري و4 في دوري أبطال إفريقيا.

وسجل إمام عاشور جميع أهدافه الـ 9 في الدوري، خلال آخر 8 مباريات بالدوري المصري.

تقدم الأهلي على الإسماعيلي يرفع رصيده إلى 32 نقطة في صدارة الدوري مؤقتا، انتظارا لنتيجة مباراة بيراميدز مع مودرن سبورت غدا الإثنين.

video:1