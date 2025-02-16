الرابع على التوالي.. حرس الحدود ينتصر على فاركو بثنائية ممدوح

الأحد، 16 فبراير 2025 - 20:42

كتب : FilGoal

تقرير المباراة

استعاد حرس الحدود الانتصارات مجددا في الدوري المصري بالفوز بنتيجة 2-0 على فاركو في الجولة 14 في لقاء أقيم على استاد حرس الحدود.

سجل ثنائية الحرس: محمود ممدوح.

ويعد ذلك أول انتصار للحرس على فاركو في الدوري بعد تعادل وخسارة سابقة.

وارتقى الحرس 4 مراكز دفعة واحدة للمركز السادس برصيد 21 نقطة.

فيما تراجع فاركو للمركز التاسع برصيد 18 نقطة.

ورفع محمود ممدوح رصيده لـ 4 أهداف في الدوري المصري في المركز السابع بترتيب المسابقة.

وصف المباراة

تعرض محمد "سيحا" حارس حرس الحدود للإصابة في أول 10 دقائق مرتين.

تقدم حرس الحدود بهدف بتسديدة رائعة على يسار الحارس في الدقيقة 24 عن طريق محمود ممدوح.

وفي الشوط الثاني كاد أحمد شريف أن يدرك التعادل برأسية لكنه مرت بمحاذاة القائم الأيسر للحرس.

وقبل 16 دقيقة على نهاية الوقت الأصلي راوغ ممدوح مدافع وأطلق تصويبة مقوسة على يسار الحارس معززا التقدم.

وأهدر فوزي الحناوي فرصة تسجيل الهدف الثالث بإهدار ركلة جزاء في الدقيقة 80.

ويعد ذلك الفوز الرابع على التوالي للحرس في الدوري المصري على ملعبه، والرابع في آخر 5 مباريات هذا الموسم بشكل عام.

حرس الحدود الدوري المصري فاركو
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