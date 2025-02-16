مروان عطية يسجل أول أهدافه بقميص الأهلي

الأحد، 16 فبراير 2025 - 19:27

كتب : FilGoal

الأهلي - الإسماعيلي - مروان عطية

سجل مروان عطية أول أهدافه بقميص الأهلي وذلك خلال مباراة الفريق ضد الإسماعيلي.

مروان عطية

النادي : الأهلي

الأهلي

ويلتقي الأهلي مع الإسماعيلي على ملعب الدفاع الجوي في الجولة 14 من الدوري المصري الممتاز.

وسجل مروان عطية هدف التقدم للأهلي من ركلة جزاء في الدقيقة التاسعة من عمر المباراة.

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الهدف كان هو الأول لمروان عطية بقميص الأهلي خلال 103 مباراة لعبهم بقميص الأحمر منذ الانضمام للفريق.

كما سجل مروان هدفه الثاني خلال مسيرته خلال 19 مباراة بقميص الأندية مع الأهلي والاتحاد السكندري بالإضافة أيضا إلى 19 مباراة مع منتخب مصر لم يسجل خلالهم.

وأهدر حسين الحات ركلة جزاء ثانية في المباراة بالدقيقة 25.

مروان عطية الأهلي الدوري المصري
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