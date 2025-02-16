دوري المحترفين – المقاولون العرب ينتصر من جديد.. وخسارة طنطا

الأحد، 16 فبراير 2025 - 19:16

كتب : رضا السنباطي

عبده سمانة - المقاولون العرب

اكتملت مباريات الجولة 22 من دوري المحترفين (القسم الثاني أ) بانتصار المقاولون العرب وخسارة طنطا.

وبدأت الجولة أمس السبت، بفوز السكة الحديد مودرن بنتيجة 2-0 على راية.

وفوز وادي دجلة بفضل هاتريك يوسف أويا على أبو قير للأسمدة بنتيجة 3-1.

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وحقق المقاولون العرب الفوز على سبورتنج بنتيجة 2-1 بفضل هدفي تشارلز وعبده سمانة.

الثنائية رفعت رصيد المقاولون لـ 42 نقطة في المركز الثاني بفارق 4 نقاط وادي دجلة.

وتعادل المنصورة مع كهرباء الإسماعيلية بنتيجة 1-1، وبنفس النتيجة تعادل منتخب السويس مع الداخلية.

وخسر طنطا على ملعبه من لافيينا بهدف دون رد سجله يحيى ياسر ليرتفع رصيد الضيوف إلى 24 نقطة.

كما تعادل بلدية المحلة مع وي سلبا، وهي نفس النتيجة التي تكررت في مباراة ديروط مع القناة.

وانتصر أسوان على الترسانة بهدفين دون رد سجلهما محمد أسامة ومحمد الفيومي ليرتفع رصيده إلى 33 نقطة في المركز السابع.

وأخيرا تعادل بروكسي مع بترول أسيوط بهدفين لكل فريق، سجل لبروكسي كامل أحمد وعمار شرف الدين وسجل للبترول أحمد يونس وعبد الله سلام.

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