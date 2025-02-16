مؤتمر بيسيرو: زيزو حارب رغم شعوره بالألم.. وعلينا تطوير مستوانا

الأحد، 16 فبراير 2025 - 18:56

كتب : FilGoal

جوزيه بيسيرو - المدير الفني لفريق الزمالك

شدد جوزيه بيسيرو مدرب الزمالك على أن تجديد عقد زيزو لا يؤثر على مستواه.

وتعادل الزمالك مع بتروجت بهدف لكل فريق في مباراة أٌيمت على ملعب السلام في الجولة 14 من الدوري المصري الممتاز.

وقال بيسيرو خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "الزمالك لم يكن أفضل في الشوط الأول ولكن كنا أفضل في الشوط الثاني لكن أرى أننا كنا نستطيع تحقيق الفوز وفي النهاية أتقبل النتيجة".

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وواصل "قدمنا شوط ثاني قوي وخلقنا الفرص في منطقة الجزاء ولو كان هناك تواجد أكبر في منطقة الجزاء كنا سنجل أكثر من هدف".

وأكمل "أحتاج لتطوير مستوى اللاعبين والارتقاء بمستواهم، أتولى قيادة الزمالك منذ يومين وأحتاج لمراجعة المباراة من جديد".

وتابع "احمد جفالي يحتاج لبعض الوقت ليعتاد على الأجواء".

وشدد "زيزو لم يكن في يومه لكنه حارب وأدى ما عليه وفي تلك المباريات لا أستطيع استبدال النجوم حتى لو لم يكونوا بيومهم".

وأضاف "لا أرى أن الزمالك تأثر بغياب محمد عواد وفي يوم المباراة المقبلة ستعرفون من سيكون حارس المرمى، نمتلك 3 حراس مميزين".

وكشف "زيزو حارب من أول المباراة رغم شعوره بآلام عضلية وأدى ما عليه وبذل مجهود بدني كبير جدا، من الوارد أن يهدر أي لاعب أو يخطئ لكن يجب أن يكون هناك اتحاد والتزام واللاعبين أدون ما عليهم حتى الذين لم يحالفهم التوفيق مثل زيزو".

وأردف "في عالم كرة القدم من الطبيعي أن يكون مستوى اللاعب ثابت وتجديد العقد لا يؤثر على زيزو".

وأتم "المباراة التالية ستكون أمام الأهلي ولا أريد الحديث عنها اليوم وكل مباريات الزمالك مهمة والفوز على الأهلي ليس كافيا للتتويج بالدوري وأحتاج الفوز في كل المباريات، وفي النهاية أريد توجيه التحية لبتروجت على أدائهم وسنعمل على تطوير مستوانا".

الزمالك جوزيه بيسيرو
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