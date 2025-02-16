انتهت الدوري المصري - الحرس (2)-(0) فاركو.. فوز جديد

الأحد، 16 فبراير 2025 - 18:22

كتب : FilGoal

ياسين مرعي - فاركو - غزل المحلة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة حرس الحدود ضد فاركو في الجولة 14 من الدوري المصري.

ويلتقي الفريقان في السادسة والنصف على استاد الحرس.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــا.

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انتهت

ق 80: فوزي الحناوي يهدر ركلة جزاء مهدرا فرصة الهدف الثالث

ق 74: جووول الثاااني.. محمود ممدوح يتقدم بالهدف الثاني بعد مراوغة وتسديدة رائعة

ق 52: رأسية أحمد شريف تمر بجوار القائم

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 24 جووول محمود ممدوح يسجل هدف التقدم بتسديدة رائعة في على يسار الحارس

بداية اللقاء

حرس الحدود فاركو الدوري المصري
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