ليست بالمثالية.. بيسيرو يبدأ مسيرته كمدرب للزمالك بالتعادل مع بتروجت

الأحد، 16 فبراير 2025 - 18:14

كتب : FilGoal

مباراة بتروجت والزمالك

تعادل الزمالك مع بتروجت بهدف لكل فريق في مباراة أقيمت على استاد السلام بالجولة 14 من الدوري المصري الممتاز.

مباراة كانت هي الأولى لجوزيه بيسيرو مدرب الزمالك والذي قاد الفريق لأول مرة خلفا لكريستيان جروس.

وارتفع رصيد الزمالك للنقطة 27 في المركز الثالث بجدول الترتيب بفارق 3 نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الأول ونقطتين عن الأهلي المتصدر مع خوض الفريقين لمباراة أقل.

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كما ارتفع رصيد بتروجت للنقطة 18 في المركز السابع.

ولم يحصل أي لاعب من المهددين بالغياب عن مباراة القمة ضد الأهلي على بطاقات صفراء ليدخل الزمالك المباراة بدون غيابات بسبب الإيقاف.

التشكيل

بدأ محمد عاطف بشكل أساسي كما عاد عبد الله السعيد ومحمود حمدي "الونش" بعد تعافيهما من الإصابة.

أحداث المباراة

التهديد الأول جاء من الزمالك في الدقيقة الثامنة برأسية من محمود الونش تحولت إلى ركنية.

ورد هادي رياض برأسية أخرى من بتروجت ولكنها جاءت أعلى مرمى محمد صبحي.

واحتسب الحكم ركلة جزاء للزمالك بعد لمسة يد على لاعب بتروجت في الدقيقة 25 ولكن الحكم ألغاها بعد العودة لتقنية الفيديو.

وطالب سيف الدين الجزيري بالحصول على ركلة جزاء في الدقيقة 40 ولكن الحكم نادر قمر الدولة أمر باستئناف اللعب.

وفي بداية الشوط الثاني تـلق محمد صبحي بعد دقيقة واحدة.

وأهدر زيزو هدفا محققا للزمالك في الدقيقة 55.

وكاد زيزو أن يسجل برأسية في الدقيقة 75 ولكن كرته ارتدت من العارضة.

ومن جديد أهدر زيزو فرصة التقدم في الدقيقة 85 من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة من عبد الله السعيد.

وعكس مجريات المباراة تقدم بتروجت بالهدف الأول عن طريق مصطفى الجمل في الدقيقة 94 مستغلا مهارته الرائعة في المرور من نبيل عماد قبل أن يسدد كرة أرضية في الشباك.

وبعد دقيقة واحدة تعادل الزمالك عن طريق ناصر منسي مستغلا تمريرة من عبد الله السعيد لينفرد بالمرمى ويفشل المدافع لإبعاد الكرة من أمامه لتسكن الشباك.

وشهدت الدقيقة 96 إصابة زيزو لاعب الزمالك وخروجه ليحل أحمد الجفالي صفقة الفريق الجديدة بدلا منه قبل أن ينهي الحكم المباراة مباشرة.

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