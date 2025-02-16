الفوز الأكبر.. البنك الأهلي يقسو على سموحة برباعية رائعة

الأحد، 16 فبراير 2025 - 18:13

كتب : FilGoal

تقرير المباراة

حقق البنك الأهلي فوزا برباعية مقابل هدف على سموحة في الجولة 14 من الدوري المصري.

سجل للبنك ياو أنور وأحمد ياسر ريان وأسامة فيصل (2) فيما سجل عبد الكبير الوادي هدف سموحة.

ويعد ذلك أكبر انتصار في تاريخ مواجهات الفريقين، وهو ثاني انتصار للبنك على سموحة في جميع المسابقات.

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وتعادل الفريقان في 6 مباريات وفاز البنك في 2 وسموحة في 2.

وارتقى البنك للمركز الخامس برصيد 22 نقطة.

فيما توقف رصيد سموحة عند 17 نقطة في المركز الـ 11.

وصف المباراة

كاد محمد سالم أن يتقدم بالهدف الأول برأسية بعد متابعة لتصويبة ارتدت من يد عبد العزيز البلعوطي لكن مرت بجوار القائم بغرابة في الدقيقة 13.

واستغل الضيوف خطأ دفاعي في تشتيت الكرة ووصلت لمدبولي الذي مرر لياسر ريان الذي راوغ المدافع والحارس وسجل في الشباك في الدقيقة 21.

ووصل ريان للهدف رقم 47 في الدوري المصري جميع الفرق التي ارتدى قميصها.

شوط أول انتهى بتقدم الضيوف.

وأدرك سموحة التعادل سريعا عن طريق عبد الكبير الوادي في الدقيقة 47 بعد تمريرة ثنائية وتسديدة رائعة على يسار الحارس.

واستفاد ياو أنور من تمريرة خاطئة من الدفاع وأطلق تصويبة رائعة سكنت أقصى الزاوية اليسرى للهاني سليمان في الدقيقة 61.

وعزز أسامة فيصل من تقدم البنك بالهدف الثالث من علامة الجزاء في الدقيقة 75.

وقبل 4 دقائق على نهاية اللقاء سجل أسامة فيصل هدفا بعدما انفرد وسدد كرة أرضية على يسار، لتنتهي المباراة بفوز عريض.

سموحة البنك الأهلي الدوري المصري
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