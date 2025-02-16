تشكيل الإسماعيلي - عبد الله السعيد يقود الوسط ضد الأهلي.. والقط وكتكوت على الدكة

الأحد، 16 فبراير 2025 - 17:46

كتب : FilGoal

الإسماعيلي

يبدأ عبد الله السعيد في وسط الإسماعيلي لمواجهة الأهلي في الجولة 14 من الدوري المصري.

ويلتقي الفريقان في السابعة مساءً على استاد برج العرب في الإسكندرية.

ويحرس كمال السيد عرين الدراويش لتعويض غياب أحمد عادل عبد المنعم بسبب الإصابة.

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ويتواجد عمر القط وعبد الرحمن كتكوت بالإضافة لنادر فرج وعلي الملواني ومروان حمدي على مقاعد البدلاء

وجاء تشكيل الدراويش

حراسة المرمى: كمال السيد

الدفاع: عبد الكبير مصطفى – محمد نصر – محمد عمار – حاتم سكر

الوسط: محمد عبد السميع – هشام محمد – عبد الله السعيد

الهجوم: محمد خطاري – محمد زيدان – إريك تراوري

وعلى مقاعد البدلاء: عبد الله جمال – علي الملواني – مروان حمدي – عبد الله محمد – عمر القط – عبد الرحمن الدح – نادر فرج – عبد الرحمن كتكوت – حسن صابر.

ويحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 29 نقطة فيما يحتل الإسماعيلي المركز الـ 14 برصيد 12 نقطة.

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