تشكيل الأهلي – عبد الله ورضا أساسيان أمام الإسماعيلي.. وعودة وسام وداري للدكة

دفع مارسيل كولر المدير الفني للأهلي بـ أحمد رضا المنضم حديثا للفريق في التشكيل الأساسي أمام الإسماعيلي.

ويلعب الأهلي ضد الإسماعيلي في الجولة 14 من الدوري المصري، في المباراة التي تقام على ملعب برج العرب في الإسكندرية.

ويشارك أحمد رضا في خط الوسط بينما يلعب محمد هاني في الدفاع لتعويض غياب مصطفى العش الذي تعرض للطرد أمام غزل المحلة، وأيضا ياسر إبراهيم المصاب.

ويلعب أيضا الجناح الشاب محمد عبد الله في التشكيل الأساسي لأول مرة هذا الموسم.

كما عاد الثنائي وسام أبو علي وأشرف داري للظهور على مقاعد البدلاء.

وجاء تشكيل الأهلي كالآتي:

المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: أكرم توفيق - محمد هاني – رامي ربيعة – أحمد نبيل "كوكا"

الوسط: أحمد رضا – مروان عطية – إمام عاشور

الهجوم: محمد عبد الله – نيتس جراديشار – حسين الشحات

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

مصطفى شوبير – كريم الدبيس – عمر الساعي – كريم وليد – أفشة – عمرو السولية – أشرف داري – وسام أبو علي – خالد عبد الفتاح

ويحتل الأهلي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 29 نقطة بفارق نقطة عن بيراميدز المتصدر.

ويأتي الإسماعيلي في المركز الـ14 برصيد 12 نقطة.