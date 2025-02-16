أسامة نبيه يعلن قائمة منتخب الشباب استعدادا لمعسكر مشروع الهدف

أعلن أسامة نبيه المدير الفني لمنتخب الشباب تحت 20 عاما عن قائمة فريقه للمعسكر المغلق.

ويعسكر منتخب الشباب في الفترة من الإثنين 17 فبراير الجاري وحتى الأربعاء 19 فبراير من نفس الشهر بمشروع الهدف بمدينة 6 أكتوبر.

وتستضيف كوت ديفوار منافسات أمم إفريقيا للشباب تحت 20 عاما خلال الفترة من 26 أبريل إلى 18 مايو المقبلين.

وأسفرت قرعة بطولة أمم إفريقيا للشباب تحت 20 عاما عن تواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية النارية، إذ تضم بخلاف منتخب مصر كل من نيجيريا والمغرب وجنوب إفريقيا.

وجاءت قائمة منتخب مصر للشباب كالآتي:

حراسة المرمى: محمد ريشة (البنك الأهلي) - حمزة خالد (بتروجت).

الدفاع: محمد جمال (بتروجت) - محمود عصام (إنبي) - إياد صلاح (المقاولون العرب) - هشام فؤاد (الزمالك) - بلال موسى (محترف في هولندا) - إبراهيم عادل (الأهلي) - أحمد حلمي (بتروجت) - مؤمن شريف (الاتحاد السكندري) - طارق فوزي (الأهلي) - ياسين ياسر (البنك الأهلي).

الوسط: عبد الرحمن كتكوت (الإسماعيلي) - سيف سفاجا (إنبي) - سوني (محترف في إنجلترا) - يوسف جلال (مودرن سبورت) - مروان محمود (زد) - عمر القط (الإسماعيلي) - سليم سليمان (مودرن سبورت) - عمر ياسر (زد).

الهجوم: عمر القط (الإسماعيلي) - محمد أشرف مرازيق (محترف في قبرص) - عمر وائل (مودرن سبورت) - عمار ياسر (الزمالك) - يوسف شلبي (مودرن سبورت) - كريم توفيق (زد) - يوسف هيثم هوندا (بتروجت) - السيد ربيع (الإسماعيلي) - يوسف محمد صابر (سيراميكا كليوباترا) - محمد منصور (محترفي في إسبانيا)

وتم تقسيم 13 منتخبا على 3 مجموعات في بطولة أمم إفريقيا للشباب ويتأهل أول وثاني كل مجموعة لربع النهائي بجانب أفضل منتخبين من أصحاب المركز الثالث.

ويتأهل أصحاب أول أربعة مراكز إلى كأس العالم 2025 في تشيلي بالفترة من 27 سبتمبر إلى 19 أكتوبر، بمشاركة 24 منتخبا.