استعدادا لخوض بطولة ودية.. منتخب مصر للناشئين يصل المغرب

وصلت بعثة منتخب مصر للناشئين تحت 17 عاما المغرب استعدادا لخوض منافسات بطولة ودية.

واستغرقت رحلة بعثة منتخب مصر للناشئين ما يقرب من 6 ساعات.

وتقام البطولة الودية في المغرب خلال الفترة من 16 إلى 23 بشهر فبراير الجاري.

ويلعب منتخب مصر خلال تلك الفترة ضد منتخبات المغرب وزامبيا والسنغال.

ويشارك منتخب الناشئين في البطولة الودية ضمن الاستعدادات للمشاركة بأمم إفريقيا التي يستضيفها المغرب في الفترة من 30 مارس إلى 19 أبريل المقبل.

ويقع منتخب مصر في المجموعة الثانية التي تضم بجواره منتخبات بوركينا فاسو وجنوب إفريقيا وبطل تصفيات المنطقة الوسطى بإفريقيا.

وضمت قائمة منتخب مصر تحت 17 سنة كل من:

حراسة المرمى: عمر عبد العزيز - فادي وائل - ياسين حاتم

خط الدفاع: حمزة الدجوي ( مدافع) – فارس فخري (مدافع) – آدم محمد (ظهير أيسر) – أدهم فريد (ظهير أيمن) – مهند الشامي (ظهير أيسر) – معاذ فوزي (مدافع) - سيف رفعت (ظهير أيمن)

خط الوسط: بلال عطية (صانع ألعاب) – علي بسيوني (وسط) – عمر العدوي (وسط) – سلمان صفوت (وسط) – محمد شريف (وسط)

خط الهجوم: أنس رشدي (جناح) – محمد حمد – كريم جمعة – عبد العزيز الزغبي (مهاجم) – عبد الرحمن أبو اليزيد (جناح) - زياد أيوب (مهاجم)

ويترأس بعثة منتخب مصر تحت 17 سنة المشاركة في البطولة الودية بالمغرب مصطفى أبوزهرة، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم.

وتستضيف المغرب منافسات أمم إفريقيا للشباب تحت 17 عاما خلال الفترة من 30 مارس إلى 19 أبريل.

وتم تقسيم 16 منتخبا على أربع مجموعات ويتأهل أول وثاني كل مجموعة لربع النهائي.

ويتأهل أصحاب أول 10 مراكز في البطولة إلى منافسات كأس العالم 2025 والمقرر إقامتها في قطر بنوفمبر المقبل.

إذ يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى كأس العالم مباشرة بعد ضمان الوصول لربع النهائي.

بينما أصحاب المركز الثالث يخوضون ملحقا ليتأهل منتخبان من الأربعة منتخبات.

وتم زيادة عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم للناشئين من 24 إلى 48 منتخبا بداية من نسخة قطر المقبلة.