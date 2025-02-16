ريال مدريد يستعيد ألابا قبل مواجهة مانشستر سيتي

استعاد ريال مدريد مدافعه ديفيد ألابا الذي غاب مؤخرا بسبب الإصابة عقب تعافيه من إصابة الرباط الصليبي التي أبعدته لمدة عام كامل.

ويستعد ريال مدريد لملاقاة مانشستر سيتي في إياب ملحق ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء.

وشارك ألابا في تدريبات ريال مدريد يوم الأحد استعدادا لمواجهة مانشستر سيتي.

وتدرب ديفيد ألابا بالكرة، ولم يتضح مدى جاهزيته للمشاركة في المباراة المرتقبة.

ومن المرجح أن تظهر إمكانية مشاركة المدافع النمساوي خلال تدريبات اليومين المقبلين.

الدولي النمساوي عاد للمشاركة في المباريات قبل أسابيع قليلة بعد تعافيه من إصابة الرباط الصليبي التي أبعدته عن الملاعب لنحو عام.

وأفاد ريال مدريد في بيان حين أصيب مجددا: "الفحوصات التي خضع لها لاعبنا ديفيد ألابا أثبتت إصابته في العضلة الضامة لساقه اليسرى".

وأضاف البيان "مدة الغياب تتوقف على وتيرة تعافيه من الإصابة".

ولم يحدد ريال مدريد مدة غياب ألابا عن الملاعب.

لكن الصحافة الإسبانية توقعت غياب المدافع النمساوي لنحو 20 يوما.

وهو ما ينطبق أيضا على زميله في الدفاع أنطونيو روديجر.

وغاب الثنائي عن مباريات ريال مدريد ضد كل من، ليجانيس في الكأس وأتليتكو مدريد في الدوري ومانشستر سيتي في ذهاب ملحق دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، وأوساسونا في الدوري.

فيما حامت الشكوك حول قدرتهما على العودة قبل مواجهات مانشستر سيتي في إياب الملحق وجيرونا في الدوري.

وأصبحت خيارات قلب الدفاع في ريال مدريد تتمثل في راؤول أسينسيو وخيسوس فاليجو.

وشارك روديجر في كل مباريات ريال مدريد الـ34 هذا الموسم، ولم يغب سوى عن لقاء ماينيرا في كأس إسبانيا من أجل الراحة.

فيما عاد ألابا للمشاركة تدريجيا، إذ لعب كبديل في مباراتين بالدوري الإسباني ومباراتين في دوري أبطال أوروبا، خلال الأسابيع الأخيرة.

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