تشكيل بتروجت - بامبا ومتولي يقودان الهجوم أمام الزمالك.. وعمر صلاح في حراسة المرمى

تشكيل الزمالك - عودة الثلاثي المصاب أمام بتروجت.. وزيزو أساسي في اختبار بيسيرو الأول

الإسماعيلي ضد الأهلي.. الدراويش يبحث عن انتصار غائب منذ أكثر من 14 عاما