تشكيل بتروجت - بامبا ومتولي يقودان الهجوم أمام الزمالك.. وعمر صلاح في حراسة المرمى
الأحد، 16 فبراير 2025 - 15:11
كتب : FilGoal
دفع سيد عيد المدير الفني لفريق بتروجت باللاعب إسماعيل بامبا في الهجوم أمام الزمالك.
ويحل بتروجت ضيفا على الزمالك ضمن منافسات الجولة 14 باستاد السلام.
ويحرس عمر صلاح حارس مرمى الزمالك السابق، عرين بتروجت في المباراة.
وجاء تشكيل بتروجت كالتالي:
حارس المرمى: عمر صلاح.
الدفاع: محمود شديد – هادي رياض – أحمد بحبح – توفيق محمد.
الوسط: محمد علي – حامد حمدان – جابرييل شاكويدي.
الهجوم: إسماعيل بامبا – رشاد المتولي – بدر موسى.
ويحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 26 نقطة وبفارق 3 نقاط عن المركز الثاني و4 عن الصدارة.
بينما بتروجت في المركز التاسع برصيد 17 نقطة.
ولم ينجح بتروجت في تحقيق الانتصار بآخر 3 مباريات إذ تعادل مرة وخسر مرتين.
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