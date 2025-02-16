تشكيل الزمالك - عودة الثلاثي المصاب أمام بتروجت.. وزيزو أساسي في اختبار بيسيرو الأول

أعلن نادي الزمالك عن تشكيل البرتغالي جوزيه بيسيرو الأول وذلك خلال مواجهة بتروجت في الجولة 14 من مسابقة الدوري.

ويستضيف الزمالك فريق بتروجت ضمن منافسات الجولة 14 على استاد السلام.

ودفع بيسيرو بالثلاثي المصاب عمر جابر ومحمود حمدي "الونش" وعبد الله السعيد.

كما استقر بيسيرو على الدفع بأحمد زيزو المهدد بالغياب عن القمة أمام الأهلي حال تلقي بطاقة صفراء بمواجهة بتروجت.

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

حارس المرمى: محمد صبحي.

الدفاع: عمر جابر – محمود الونش – حسام عبد المجيد – محمود بنتايك.

الوسط: عبد الله السعيد – نبيل عماد – محمد السيد.

الهجوم: أحمد سيد زيزو – سيف الدين الجزيري – محمد عاطف.

بينما دكة البدلاء: محمود الشناوي - صلاح الدين مصدق - أحمد حسام - محمد حمدي - أحمد محمود - سيف جعفر - أحمد الجفالي - ناصر منسي - حسام أشرف.

ويحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 26 نقطة وبفارق 3 نقاط عن المركز الثاني و4 عن الصدارة.

بينما بتروجت في المركز التاسع برصيد 17 نقطة.

ولم ينجح بتروجت في تحقيق الانتصار بآخر 3 مباريات إذ تعادل مرة وخسر مرتين.