القسم الثاني - إيقاف مدرب نبروه 8 مباريات

الأحد، 16 فبراير 2025 - 14:54

كتب : رضا السنباطي

نبروه

قرر اتحاد الكرة توقيع قرارات رادعة على مسؤولي نبروه نظرا للأحداث التي تمت عقب مباراة مركز شباب القزازين في الجولة العشرون لدوري القسم الثاني ب.

وكانت القرارات كالتالي:

- إيقاف محمد عبدالله المدير الفني لفريق نبروه 8 مباريات وغرامة مالية قيمتها 10 آلاف جنيه

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وذلك للطرد والبصق ومحاولة الاعتداء على حكم مباراته أمام القزازين.

- توقيع غرامة مالية على نادي نبروه 10 آلاف جنيها.

- توقيع غرامة على اللاعب حسين إبراهيم 8 مباريات وغرامة 10 آلاف جنيها.

- إيقاف اللاعب محمد خضري 8 مباريات وغرامة مالية 10 آلاف جنيها.

- إحالة أحمد أبو ضحى رئيس نادي نبروه لمجلس إدارة الاتحاد لاتخاذ اللازم.

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وكانت المباراة قد انتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق واعترض مسؤولي نبروه على حكم المباراة نظرا لاحتسابه ركلتي جزاء وعدم احتسابه لمثلهما بحسب وجهة نظر نبروه كما هدد فريق نبروه خلال المباراة بالانسحاب.

القسم الثاني ب نبروه القسم الثاني
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