جازيتا: يوفنتوس يفكر في تمديد إعارة كولو مواني

الأحد، 16 فبراير 2025 - 14:19

كتب : FilGoal

راندال كولو مواني

يدرس نادي يوفنتوس تمديد إعارة راندال كولو مواني مهاجم باريس سان جيرمان الذي انتقل إلى السيدة العجوز خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وتعملق كولو مواني في مبارياته الأولى مع يوفنتوس، إذ سجل 5 أهداف في 4 مباريات فقط مع البيانكونيري.

وذكرت جريدة لا جازيتا ديلو سبورت أن كريستيانو جوينتولي المدير الرياضي ليوفنتوس سعيد للغاية بأداء كولو مواني حتى الآن ويفكر في إعارته مرة أخرى للموسم المقبل.

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فقد وقع كولو مواني ليوفنتوس على سبيل الإعارة لنهاية الموسم بدون بند أحقية الشراء.

وأضاف التقرير أن إدارة يوفنتوس أوضحت هذه النوايا لإدارة باريس سان جيرمان، ومن المرجح أن تبدأ المحاولات قريبا.

ويرغب البيانكونيري أن إدراج بند خيار الشراء في صفقة الإعارة التالية.

ولفت التقرير إلى أن العلاقة الجيدة بين الناديين ستسهل رغبة يوفنتوس في استمرار اللاعب لموسم آخر.

ويمتد تعاقد اللاعب مع الفريق الباريسي حتى صيف 2028.

وانتقل المهاجم البالغ من العمر 26 عاما إلى باريس سان جيرمان في صيف 2023 مقابل 95 مليون يورو من أينتراخت فرانكفورت.

وشارك راندال مع باريس خلال الموسم الجاري في 14 مباراة، سجل هدفين وصنع 1، قبل الانتقال إلى يوفنتوس.

راندال كولو مواني يوفنتوس باريس سان جيرمان
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