مدرب النصر يقرر استبعاد كريستيانو رونالدو من مواجهة بيرسبوليس

أعلن الإيطالي ستيفانو بيولي مدرب النصر القائمة التي ستواجه بيرسبوليس الإيراني في دوري أبطال آسيا للنخبة، والتي شهدت استبعاد القائد البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وغادرت بعثة النصر إلى طهران العاصمة الإيرانية، الأحد في طائرة خاصة، استعدادًا لمواجهة بيرسبوليس ضمن الجولة الأخيرة لمرحلة المجموعات.

وأفادت تقارير عديدة بأن بيولي قرر إراحة رونالدو مع ضمان الفريق للتأهل للدور التالي.

كما استبعد بيولي المهاجم الكولومبي جون دوران، والبرازيلي بينتو ماتيوس.

وذكرت تقارير أن دوران سيغيب عن اللقاء بسبب الإصابة بكدمة.

وخلت القائمة من سلطان الغنام، وعبد الله الخيبري، والبرتغالي أوتافيو مونتيرو، الذين يغيبون نحو 3 أسابيع بداعي الإصابة.

وضمت القائمة الصفراء المغادرة 20 لاعبًا فقط، وهم: راغد النجار، وأحمد الرحيلي، ومبارك البوعينين، ونواف بوشل، ومحمد سميكان، ومحمد آل فتيل، وإيميرك لابورت، علي لاجامي، وسالم النجدي، وماجد قشيش، وعبد المجيد الصليهم، والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، وعلي الحسن، ومحمد هزازي، وفارس سالم، ومحمد مران، وأيمن يحيي، وعبد الرحمن غريب، والسنغالي ساديو ماني.

ويحتل النصر المرتبة الثالثة في دوري أبطال آسيا للنخبة برصيد 16 نقطة، حصدها من 5 انتصارات، وخسارة، وتعادل واحد.