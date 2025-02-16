"كل الأمنيات بالشفاء العاجل".. الاتحاد والمصري يدعمان الخطيب بسبب حالته الصحية

الأحد، 16 فبراير 2025 - 13:50

كتب : FilGoal

حفل استاد الأهلي - محمود الخطيب

تمنى مجلس إدارة ناديي الاتحاد والمصري الشفاء العاجل لمحمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي.

وكشف الخطيب عن ابتعاده لفترة بسبب حالته الصحية لحين الانتهاء من رحلة العلاج.

ونشر نادي الاتحاد السكندري بيانا كتب فيه: "خالص التمنيات القلبية بتمام الشفاء من مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي لمحمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي وأحد أساطير الكرة المصرية عبر التاريخ، وأن يتعافى سريعا إلى أسرته الكريمة وجماهيره ومحبيه".

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كما نشر النادي المصري هو الآخر بيانا كتب فيه "مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي، يتمنى الشفاء العاجل لمحمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي، داعين المولى عز وجل أن يشفيه شفاء لا يغادر سقما وأن يمتعه بوافر الصحة والعافية".

وكان آخر ظهور لمحمود الخطيب رئيس الأهلي يوم الجمعة في حفل استقبال كأس العالم للأندية، والذي أعلن النادي الأهلي على هامشه، بدء الحفر لبناء استاد النادي الخاص بشكل رسمي.

وفي كلمة الخطيب، كشف صاحب الـ70 عاما عن قراره بالابتعاد عن الصورة لفترة مؤقتة لأسباب صحية.

وقال الخطيب في هذا الصدد "منذ عام 2023 وأنا أعاني من ظروف صحية وطلبت الحصول على إجازة طويلة، لكن وقتها دخل الراحل العامري فاروق في غيبوبة فواصلنا جميعا العمل دون راحة".

وأوضح "قبل 3 أشهر كنت بحاجة للابتعاد عن الضغوط مجددا ولكن واصلت حتى انتهينا من سوق انتقالات يناير والآن الإعلان عن إنشاء استاد الأهلي، ولذلك أستأذنكم في الابتعاد لفترة الآن من أجل إجراء الأشعة والفحوصات اللازمة".

الأهلي النادي الأهلي محمود الخطيب
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