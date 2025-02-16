الإسماعيلي ضد الأهلي.. الدراويش يبحث عن انتصار غائب منذ أكثر من 14 عاما

الأحد، 16 فبراير 2025 - 13:29

كتب : FilGoal

الأهلي - الإسماعيلي

يبحث الإسماعيلي عن انتصاره الأول على الأهلي منذ أكثر من 14 عاما.

ويحافظ الأهلي على سجله بدون هزيمة أمام الإسماعيلي في آخر 23 مباراة بين الفريقين.

ويعود آخر انتصار للدراويش على حساب الأهلي في نوفمبر 2010 عندما تغلب الإسماعيلي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

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ومنذ تلك المواجهة لم ينجح الإسماعيلي في تحقيق أي انتصار خلال 23 مباراة متتالية.

إذ نجح الأهلي في تحقيق 15 انتصارا على حساب الإسماعيلي مقابل 8 تعادلات.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 29 نقطة عقب مرور 13 جولة وبفارق نقطة واحدة عن بيراميدز المتصدر.

ويستعرض لكم FilGoal.com تاريخ المواجهات المباشرة بين الفريقين:

لعب: 114 مباراة

فوز الأهلي: 62

فوز الإسماعيلي: 19

تعادل: 33

أهداف الأهلي: 162

أهداف الإسماعيلي: 85

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