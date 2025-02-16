الزمالك ضد بتروجت.. 11 مباراة على التوالي بدون هزيمة للأبيض

يستضيف الزمالك فريق بتروجت ضمن منافسات الجولة 14 من مسابقة الدوري المصري.

ويحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 26 نقطة وبفارق 4 نقطة عن صدارة الترتيب، بينما بتروجت في المركز التاسع برصيد 17 نقطة.

ولم يذق بتروجت طعم الانتصار في آخر 3 مواجهات بتعادل وهزيمتين على التوالي، بينما استعاد الزمالك نغمة الانتصارات بعد الخسارة من بيراميدز بفوزين على التوالي.

ويتواجه الفريقان للمرة 27 في مسابقة الدوري منذ صعود بتروجت في موسم 2006 - 2007.

ويعتبر محمود شيكابالا قائد الزمالك هو هداف تلك المواجهة من الجيل الحالي برصيد 4 أهداف، ولا يتفوق عليه سوى أحمد جعفر صاحب الخمسة أهداف.

ويحافظ الزمالك على سجله بـ 11 مباراة على التوالي بدون هزيمة.

وكانت المرة الأخيرة التي جمعت الفريقين في موسم دوري 2018 - 2019 وانتهت مباراة الدور الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف بينما آخر مباراة انتهت لصالح الزمالك بهدفين دون مقابل.

ويعود آخر انتصار لصالح بتروجت على حساب الزمالك لشهر أبريل 2014 عندما فاز الفريق البترولي بأربعة أهداف مقابل هدفين.

ويستعرض لكم FilGoal.com أرقام المواجهات المباشرة بين الفريقين تاريخيا:

لعب: 26 مباراة

فوز الزمالك: 15 مرة

فوز بتروجت: 5 مرات

التعادل: 6 مرات

سجل الزمالك: 43 هدفا

سجل بتروجت: 24 هدفا