صحيفة الرياضية: الهلال يطالب الاتحاد السعودي بتسجيلات تقنية الفيديو في مواجهة الرياض

الأحد، 16 فبراير 2025 - 12:06

كتب : FilGoal

كانسيلو - الهلال ضد اتحاد جدة

طالب مجلس إدارة نادي الهلال السعودي بتزويده بالحديث المسجل بين حكام تقنية الفيديو وحكم مباراة الفريق أمام الرياض ضمن منافسات الجولة 20 من مسابقة الدوري.

وأصدر نادي الهلال بيانا رسميا يوم الجمعة بعد التعادل أمام الرياض بهدف لكل منهما فيما أسماه بالحالات التحكيمية المريبة.

ووفقا لصحيفة الرياضية فلم يكتف الهلال ببيانه بل تقدم بطلب رسمي إلى الاتحاد السعودي يطالب فيه بالحصول على الحديث المسجل بين حكام تقنية الفيديو والسلفادوري إيفان بارتون حكم اللقاء.

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كما طلبت إدارة نادي الهلال إسناد المباريات المتبقية في الدوري السعودي إلى طواقم حكام أجانب من النخبة في الدوريات العالمية الكبرى.

وتعثر الهلال في 3 من آخر 4 مواجهات خاضهم بالدوري إذ تعرض للخسارة أمام القادسية قبل أن يتعادل ضد ضمك والرياض على التوالي.

ووصل رصيد الهلال إلى 48 نقطة في المركز الثاني عقب مرور 20 جولة وبفارق 4 نقاط عن اتحاد جدة المتصدر.

ويحل الهلال ضيفا على الاتحاد ضمن منافسات الجولة 21 من الدوري السعودي السبت المقبل.

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