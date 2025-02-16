وزارة الرياضة: القانون المصري يجرم المراهنات.. واكتشفنا كارثة تسهيل أحد اللاعبين المشاركة بها

الأحد، 16 فبراير 2025 - 10:56

كتب : FilGoal

وزارة الشباب والرياضة المصرية

شدد محمد الشاذلي المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة على تجريم ممارسة المراهنات وتعريض ممارسيها للعقوبات.

وكان محمد أبو جنبة رئيس نادي دمياط قد اتهم عبر FilGoal.com لاعبي فريقه بالمراهنات على خسارة المباريات.

وكشف محمد الشاذلي المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة عبر قناة dmc "هناك مادة في القانون المصري تجرم تماما المشاركة في المراهنات وتصل العقوبات إلى غرامة مالية ضخمة وقد تصل إلى الحبس".

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وتابع "تم التحفظ على 25 فردا في أكتوبر الماضي، بسبب التعامل في مجال المراهنات بسبب تسهيل طرق المراهنات في مباريات الدوري المصري أو البطولات الإفريقية والعقوبات تطبق على الجميع، وهناك تعاون مع وزارة الداخلية في هذا الأمر".

وكشف الشاذلي "كان هناك كارثة كبيرة جدا الفترة الماضية بتسهيل أحد اللاعبين المراهنات في مصر وتم اتخاذ إجراء ضده، وأي جهة في مصر لا تملك أي قانون لتسهيل المراهنات لأن القانون المصري يجرم ذلك".

واختتم تصريحاته "أرسلت وزارة الرياضة خطابات لجميع الأندية بمنع أي إعلانات سواء في اتحاد خارجي أو أوروبي لديه أي تنسيق مع شركات المراهنات في مصر".

وكان قد هبط دمياط لدوري القسم الثالث بعدما تذيل المجموعة الخامسة بعد عدم تحقيق أي انتصار في الدوري

وزارة الرياضة محمد الشاذلي المراهنات
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