مواعيد مباريات الأحد 16 فبراير 2025.. الزمالك يواجه بتروجت والإسماعيلي ضد الأهلي

تنطلق منافسات الجولة 14 من مسابقة الدوري المصري بإقامة 4 مباريات اليوم الأحد الموافق 16 فبراير 2025.

لمعرفة كافة مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة من هنا.

الدوري المصري

يستضيف الزمالك فريق بتروجت ضمن منافسات الجولة 14 من المسابقة في تمام الرابعة عصرا.

ويقام اللقاء على استاد السلام ويذاع عبر قناة أون سبورت 2.

وفي نفس التوقيت يستضيف سموحة فريق البنك الأهلي ويذاع عبر قناة أون سبورت.

ويستضيف حرس الحدود فريق فاركو في السادسة والنصف مساء على استاد المكس ويذاع عبر قناة أون سبورت 2.

وأخيرا يحل الأهلي ضيفا على الإسماعيلي في تمام السابعة مساء على استاد برج العرب.

ويذاع اللقاء عبر قناة أون سبورت.

الدوري الإنجليزي

يستضيف ليفربول فريق ولفرهامبتون في تمام الرابعة عصرا.

ويذاع اللقاء المقام على ملعب أنفيلد عبر قناة بي إن سبورتس 1.

بينما يحل مانشستر يونايتد ضيفا على توتنام في السادسة والنصف مساء ويذاع عبر نفس القناة.

الدوري الإيطالي

يستضيف يوفنتوس فريق إنتر في العاشرة إلا ربع مساء ضمن أقوى منافسات الجولة.

ويذاع اللقاء عبر قناة أبوظبي الرياضية بريميوم 1.