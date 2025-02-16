مواعيد مباريات الأحد 16 فبراير 2025.. الزمالك يواجه بتروجت والإسماعيلي ضد الأهلي

الأحد، 16 فبراير 2025 - 09:55

كتب : FilGoal

احتفال هدف إمام عاشور - الأهلي ضد غزل المحلة

تنطلق منافسات الجولة 14 من مسابقة الدوري المصري بإقامة 4 مباريات اليوم الأحد الموافق 16 فبراير 2025.

لمعرفة كافة مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة من هنا.

أخبار متعلقة:
الـ 22 على التوالي.. اتحاد جدة يبتعد في صدارة الدوري برباعية ضد الوحدة 6 من الزمالك و2 في الأهلي.. 8 لاعبين مهددين بالغياب عن قمة الدوري المصري إيقاف رباعي الزمالك ولاعب الأهلي.. عقوبات الجولة 13 من الدوري المصري تقرير: باريس سان جيرمان يخطط لإعادة كوناتي للدوري الفرنسي

الدوري المصري

يستضيف الزمالك فريق بتروجت ضمن منافسات الجولة 14 من المسابقة في تمام الرابعة عصرا.

ويقام اللقاء على استاد السلام ويذاع عبر قناة أون سبورت 2.

وفي نفس التوقيت يستضيف سموحة فريق البنك الأهلي ويذاع عبر قناة أون سبورت.

ويستضيف حرس الحدود فريق فاركو في السادسة والنصف مساء على استاد المكس ويذاع عبر قناة أون سبورت 2.

وأخيرا يحل الأهلي ضيفا على الإسماعيلي في تمام السابعة مساء على استاد برج العرب.

ويذاع اللقاء عبر قناة أون سبورت.

الدوري الإنجليزي

يستضيف ليفربول فريق ولفرهامبتون في تمام الرابعة عصرا.

ويذاع اللقاء المقام على ملعب أنفيلد عبر قناة بي إن سبورتس 1.

بينما يحل مانشستر يونايتد ضيفا على توتنام في السادسة والنصف مساء ويذاع عبر نفس القناة.

الدوري الإيطالي

يستضيف يوفنتوس فريق إنتر في العاشرة إلا ربع مساء ضمن أقوى منافسات الجولة.

ويذاع اللقاء عبر قناة أبوظبي الرياضية بريميوم 1.

الدوري المصري الأهلي الزمالك الإسماعيلي بتروجت
نرشح لكم
وزارة الرياضة: القانون المصري يجرم المراهنات.. واكتشفنا كارثة تسهيل أحد اللاعبين المشاركة بها 6 من الزمالك و2 في الأهلي.. 8 لاعبين مهددين بالغياب عن قمة الدوري المصري أحمد سالم: طلبات والد زيزو مبالغ فيها؟ إنه وكيله.. وهذا جديد أزمة ميشالاك الثالثة بين الفريقين تاريخيا.. أمين عمر حكما لمباراة الإسماعيلي ضد الأهلي الأولى للأبيض منذ أكثر من عامين.. نادر قمر الدولة حكما لمباراة الزمالك وبتروجت الأولى لـ عماد سليمان.. قائمة الإسماعيلي لمواجهة الأهلي الأهلي يعلن بدء الحفر لبناء الاستاد بيسيرو: أريد السير على نهج البرتغاليين في الزمالك.. ولدي 3 أهداف رئيسية
أخر الأخبار
تقييم مرموش أمام نيوكاسل من الصحف الإنجليزية 11 دقيقة | الدوري الإنجليزي
وزارة الرياضة: القانون المصري يجرم المراهنات.. واكتشفنا كارثة تسهيل أحد اللاعبين المشاركة بها 29 دقيقة | الدوري المصري
مواعيد مباريات الأحد 16 فبراير 2025.. الزمالك يواجه بتروجت والإسماعيلي ضد الأهلي ساعة | الدوري المصري
هدف واحد يكفي ميلان للفوز على فيرونا 10 ساعة | الكرة الأوروبية
الـ 22 على التوالي.. اتحاد جدة يبتعد في صدارة الدوري برباعية ضد الوحدة 11 ساعة | سعودي في الجول
قبل النهاية بأكثر من عامين.. برشلونة يستعد لتجديد عقد كوندي 11 ساعة | الدوري الإسباني
6 من الزمالك و2 في الأهلي.. 8 لاعبين مهددين بالغياب عن قمة الدوري المصري 11 ساعة | الدوري المصري
سيميوني: لاعبونا كانوا كالمحاربين.. وطرد باريوس صحيح 12 ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بعد سنوات الصراع.. مرتضى منصور يعلن انتهاء كافة خلافاته مع الخطيب 2 خبر في الجول - الأهلي يبلغ عبد القادر بموقفه من العروض وكأس العالم للأندية 3 في الجول يكشف تفاصيل إصابتي إمام عاشور وربيعة أمام غزل المحلة 4 جوارديولا: هذا ما صنع الفارق في هاتريك مرموش