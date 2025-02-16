هدف واحد يكفي ميلان للفوز على فيرونا

انتصر ميلان على هيلاس فيرونا بنتيجة 1-0 في الجولة 25 من الدوري الإيطالي في لقاء أقيم على ملعب سان سيرو.

وبدأ ريكاردو سوتيل أساسيا لأول مرة مع الروسونيري، وجلس رافائيل لياو وكريستيان بوليسيتش على مقاعد البدلاء.

وشارك أليكس خيمينيز ورافائيل لياو في بداية الشوط الثاني بحثا عن تسجيل الهدف الأول في اللقاء.

ومن سلسلة تمريرات رائعة أرسل رافائيل لياو عرضية أودعها سانتياجو خيمينيز برأسية في الدقيقة 75.

وأصبح المكسيكي ثالث لاعب يسجل في أول مباراتين له مع ميلان بعد أندري شيفيشينكو وكريستيان بوليسيتش.

وظل ميلان في المركز السابع برصيد 41 نقطة وله مباراة مؤجلة وبفارق 5 نقاط عن المركز الرابع.

فيما تكبد فيرونا المركز الـ 15 برصيد 23 نقطة.

video:1

jHY-H41sTOE

ويستعد ميلان للقاء تورينو في الجولة المقبلة، فيما يستضيف فيرونا خصمه فيورنتينا.

وسيلتقي ميلان يوم الثلاثاء المقبل مع فينورد الهولندي في إياب ملحق دوري أبطال أوروبا، بعدما خسر بنتيجة 1-0 ذهابا في هولندا.