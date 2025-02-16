الـ 22 على التوالي.. اتحاد جدة يبتعد في صدارة الدوري برباعية ضد الوحدة

الأحد، 16 فبراير 2025 - 00:18

كتب : FilGoal

كريم بنزيمة - اتحاد جدة

وسّع اتحاد جدة الفارق مع الهلال في صدارة ترتيب الدوري السعودي باكتساح الوحدة بنتيجة 4-1 في الجولة 20.

واستغل النمور تعثر الزعيم بالتعادل مع الرياض ووسع الفارق لـ 4 نقاط.

ورفع الاتحاد رصيده لـ 52 نقطة في الصدارة، بينما ظل الوحدة في المركز الـ 17 -قبل الأخير- برصيد 13 نقطة.

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وتقدم الاتحاد بهدف مهند الشنقيطي في الدقيقة 37 من صناعة بنزيمة.

وعدّل المغربي جواد الياميق النتيجة في الدقيقة 42، إلا أن كريم بنزيمة أنهى الشوط الأول بتقدم الضيوف بنتيجة 2-1 بفضل هدفه في الدقيقة 45.

وعزز الهولندي ستيفن بيرجفاين من تقدم الضيوف بالهدف الثالث مع الوصول لساعة على انطلاق اللقاء.

واختتم الجزائري حسام عوار اللقاء بالهدف الرابع بهدف معتاد له في الدقيقة 90+5 من صناعة بنزيمة.

ووصل الاتحاد لـ 22 مباراة متتالية سجل خلالها في الدوري السعودي، وهي ثاني أطول سلسلة للنادي منذ موسم 2016-17 إذ سجلوا حينها في 23 مباراة.

اتحاد جدة الوحدة الدوري السعودي
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