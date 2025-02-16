6 من الزمالك و2 في الأهلي.. 8 لاعبين مهددين بالغياب عن قمة الدوري المصري

تهدد البطاقات الصفراء 8 لاعبين من الأهلي والزمالك بالغياب عن قمة الكرة المصرية.

ويستعد الأهلي للقاء الإسماعيلي والزمالك للقاء بتروجت في الجولة 13 من الدوري المصري يوم الأحد.

ثم سيلتقيا في الجولة 14 من الدوري يوم السبت الموافق 22 فبراير الجاري.

ويمتلك الزمالك 6 لاعبين مهددين بالغياب عن القمة مقابل 2 من الأهلي.

وإليكم المهددين من الزمالك

أحمد سيد "زيزو": حصل على إنذارين أمام سيراميكا كليوباترا وفاركو.

محمود بنتايك: حصل على إنذارين أمام سموحة وفاركو.

سيف الجزيري: حصل على إنذارين أمام حرس الحدود وفاركو.

حسام عبد المجيد: حصل على إنذارين أمام غزل المحلة وبيراميدز.

أحمد حسام: حصل على إنذارين أمام سموحة والزمالك. (كلاهما مع الجونة)

نبيل عماد: حصل على إنذارين أمام مودرن سبورت والإسماعيلي. (سيكون هذا إيقافه الثاني هذا الموسم)

وثنائي الأهلي المهدد

كريم وليد: حصل على إنذارين أمام الجونة وبتروجت.

مروان عطية: حصل على إنذارين أمام زد وغزل المحلة.

وفي حال طرد أي لاعب خلال المباراتين سيغيب عن القمة بشكل رسمي.

وسيعود الرباعي مصطفى شلبي ومحمد شحاتة ومحمود عواد ومحمود جهاد للمشاركة مع الزمالك في القمة بعد الغياب أمام بتروجت بسبب الإيقاف.

ومن الأهلي سيعود مصطفى العش بعد تعرضه للإيقاف ضد الإسماعيلي بعد طرده ضد غزل المحلة.

ويحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 29 نقطة بفارق نقطة عن بيراميدز المتصدر.

فيما يحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 26 نقطة بعد نهاية الجولة 13.