سيميوني: لاعبونا كانوا كالمحاربين.. وطرد باريوس صحيح

يرى دييجو سيميوني أن فريقه لعب بشكل جيد ضد سيلتا فيجو على الرغم من التعادل.

وتعادل أتليتكو مدريد مع سيلتا فيجو بهدف لكل فريق في مباراة أقيمت على ملعب ميتروبوليتانو في الجولة 24 من الدوري الإسباني.

وقال سيميوني خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "طرد باريوس؟ لن أتحدث عن الأمر في الإعلام ولكنه كان طردا واضحا".

وواصل "تقييم للأداء في المباراة هو 10 من 10 لأننا لعبنا 90 دقيقة منقوصين عدديا، الفريق دافع جيدا وسيطرنا على هجماتهم وأسوأ شيء هو أن تلعب بنقص عدي ومع ذلك لم يشكلوا فرص خطيرة سوى واحدة، وسجلوا من ركلة جزاء وكانت صحيحة".

وتابع "اللاعبون يمرون بفترة جيدة والطرد وبعد الطرد ظهر الفريق كالمحاربين".

وأضاف "ركلات الجزاء التي تحتسب بسبب الدهس على الأقدام بها بعض الأحيان تكون على حق وفي بعض الأحيان لا تستحق الاحتساب".

وشدد "المنافسة في الدوري كما هو الحال في الدوريات الكبرى، نحن ننافس بشكل جيد ونتعامل مع كل مباراة على حدة واليوم اللاعبين شاركوا في الحصول على نقطة تبدو ضئيلة ولكن قد تكون مهمة غدا".

وأتم "نتدرب أحيانا بسبعة لاعبين ونلعب بعشرة ضد 6 وضد 4 ولكن ليس لأنك تعمل يعني أن عملك ستظهر نتائجه".

وارتفع رصيد أتليتكو مدريد للنقطة 50 في المركز الثاني بجدول الترتيب بفارق نقطة عن ريال مدريد صاحب الصدارة.