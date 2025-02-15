للمرة الأولى منذ 5 أشهر.. تير شتيجن يرتدي القفازات من جديد

السبت، 15 فبراير 2025 - 23:06

كتب : FilGoal

برشلونة ضد ريال مدريد

بدأ مارك أندريه تير شتيجن حارس مرمى برشلونة مرحلة جديدة من تدريباته التأهيلية.

ولأول مرة منذ 5 أشهر، ارتدى تير شتيجن قفازاته وعاد للتدريبات بالكرة.

وأصيب مارك أندريه تير شتيجن حارس مرمى برشلونة في مباراة الفريق أمام فياريال في سبتمبر الماضي.

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وشوهد الألماني بعدها وهو يغادر المستشفى على كرسي متحرك، لتتضح إصابته في أوتار الركبة ويتأكد غيابه لنهاية الموسم.

وتسمح المادة 77 من قواعد الدوري الإسباني تسمح باستبدال اللاعب المصاب لأكثر من 4 أشهر باستخدام 80% من راتب اللاعب المصاب و2% من سقف رواتب الفريق.

المادة ذاتها اعتمد عليها برشلونة في تعاقده مع مارتن برايثوايت في فبراير 2019، حين أصيب لويس سواريز لنهاية الموسم.

وبناء عليه تعاقد برشلونة مع الحارس البولندي العائد من الاعتزال فويتشيك تشيزني.

ويلعب تير شتيجن في صفوف برشلونة منذ انضمامه إليه في صيف 2014 قادما من بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني.

ومنذ ذلك الوقت فاز مع الفريق بدوري أبطال أوروبا 2015، والدوري الإسباني 5 مرات.

مارك أندريه تير شتيجن برشلونة الدوري الإسباني
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