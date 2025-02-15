الثالثة بين الفريقين تاريخيا.. أمين عمر حكما لمباراة الإسماعيلي ضد الأهلي

السبت، 15 فبراير 2025 - 22:43

كتب : FilGoal

أمين عمر

يدير أمين عمر مباراة الإسماعيلي ضد الأهلي لحساب الجولة 14 من الدوري المصري.

ويلتقي الفريقان غدا الأحد في السابعة مساءً على استاد برج العرب في الإسكندرية.

ويعاون عمر كل من هاني عبد الفتاح وعمر فتحي، ويتواجد عاطف حسين كحكم رابع.

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وعلى تقنية الفيديو يتواجد محمد الصباحي ويعاونه خالد حسين.

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وستكون تلك أول مباراة لأمين عمر يديرها هذا الموسم للأهلي في الدوري المصري والثانية بشكل عام بعدما أدار مباراة السوبر المحلي بين الأهلي والزمالك والتي انتهت بفوز الأحمر بركلات الترجيح.

فيما ستكون تلك ثالثة مباراة يديرها للإسماعيلي في الدوري، وانتصر الدراويش في كلاهما تحت قيادة صافرته، على بتروجت 1-0 ومودرن سبورت 3-0 اعتباريا.

وستكون تلك ثالث مباراة بين الفريقين يديرها الحكم صاحب الـ 39 عاما.

فأدار مباراة الإسماعيلي ضد الأهلي في 2017 وانتهت بفوز الأحمر بفضل هدفي عبد الله السعيد وعمرو السولية.

ثم مباراة الفريقين في 2018 وانتهت بفوز الأهلي 1-0 بفضل هدف وليد سليمان.

إجمالا أدار عمر 26 مباراة للدراويش انتصروا في 8 وتعادلوا في 10 وخسروا 8.

فيما أدار 24 مباراة للأهلي فاز الأحمر في 16 وتعادل في 6 وخسر 2.

وفي هذا الموسم أدار 7 مباريات في الدوري المصري وأشهر 22 بطاقة صفراء واحتسب ركلة جزاء وحيدة.

ويحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 29 نقطة بفارق نقطة عن بيراميدز المتصدر.

فيما يحتل الإسماعيلي المركز الرابع عشر برصيد 12 نقطة.

أمين عمر الإسماعيلي الأهلي الدوري المصري
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