الأولى للأبيض منذ أكثر من عامين.. نادر قمر الدولة حكما لمباراة الزمالك وبتروجت

السبت، 15 فبراير 2025 - 22:40

كتب : FilGoal

نادر قمر الدولة

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم تعيين نادر قمر الدولة حكما لمباراة الزمالك وبتروجت في الدوري المصري الممتاز.

ويلتقي الزمالك مع بتروجت غدا الأحد على استاد السلام في الجولة 14 من الدوري المصري الممتاز.

ويساعد قمر الدولة في المباراة كل من أحمد نوفل وماجد المليجي، بينما يتواجد أحمد ناجي كحكم رابع.

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وبرغبة الفيديو يتواجد محمد يوسف ويساعده حسني سلطان.

ويقود نادر قمر الدولة مباراة للزمالك كحكم ساحة لأول مرة منذ شهر ديسمبر من عام 2022.

وكانت المباراة الأخيرة التي قادها قمر الدولة للزمالك ضد البنك الأهلي وانتهت بفوز الأبيض بهدف دون رد.

ويقود قمر الدولة مباراته الثانية في الموسم الحالي لبتروجت بعد مباراة الجولة الخامسة ضد طلائع الجيش والتي فاز بها بهدف دون مقابل.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 26 نقطة وبفارق 4 نقاط عن بيراميدز صاحب الصدارة، بينما يحتل بتروجت المركز التاسع برصيد 17 نقطة.

الزمالك بتروجت الدوري المصري نادر قمر الدولة
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