كرة طائرة - سيدات الأهلي أبطال السوبر المصري للمرة الثالثة بالفوز على الزمالك
السبت، 15 فبراير 2025 - 22:30
كتب : FilGoal
توج فريق الكرة الطائرة للسيدات في الأهلي بلقب بطولة السوبر المصري لعام 2025 بعد الفوز في النهائي على الزمالك.
وفازت سيدات الأهلي على الزمالك بنتيجة 3-1 في عدد الأشواط. في المباراة التي أقيمت على صالة حسن مصطفى.
وحسم الزمالك الشوط الأول لصالحه بنتيجة 27-25.
قبل أن تفوز سيدات الأهلي بـ3 أشواط متتالية بنتائج 25-13، 25-22، 25-18.
وحقق فريق السيدات في الأهلي اللقب للمرة الثالثة على التوالي، وهي النسخة الثالثة للبطولة بشكل عام.
وأقيمت بطولة السوبر المصري للطائرة سيدات بمشاركة 4 فرق، وتغلب الأهلي على الشمس والزمالك على سبورتنج.
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