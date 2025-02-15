كرة طائرة - سيدات الأهلي أبطال السوبر المصري للمرة الثالثة بالفوز على الزمالك

توج فريق الكرة الطائرة للسيدات في الأهلي بلقب بطولة السوبر المصري لعام 2025 بعد الفوز في النهائي على الزمالك.

وفازت سيدات الأهلي على الزمالك بنتيجة 3-1 في عدد الأشواط. في المباراة التي أقيمت على صالة حسن مصطفى.

وحسم الزمالك الشوط الأول لصالحه بنتيجة 27-25.

قبل أن تفوز سيدات الأهلي بـ3 أشواط متتالية بنتائج 25-13، 25-22، 25-18.

وحقق فريق السيدات في الأهلي اللقب للمرة الثالثة على التوالي، وهي النسخة الثالثة للبطولة بشكل عام.

وأقيمت بطولة السوبر المصري للطائرة سيدات بمشاركة 4 فرق، وتغلب الأهلي على الشمس والزمالك على سبورتنج.