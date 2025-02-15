بلا محترفين.. أحمد الكاس يعلن قائمة منتخب مصر للناشئين للمشاركة في بطولة المغرب

السبت، 15 فبراير 2025 - 22:08

كتب : بسام أبو بكر

المصري ضد الداخلية

أعلن أحمد الكاس المدير الفني لمنتخب مصر تحت 17 سنة، قائمة الفراعنة استعدادًا للمشاركة في بطولة المغرب الودية، خلال الفترة من 16 إلى 23 من شهر فبراير الجاري.

ويخوض منتخب مصر 3 مباريات خلال البطولة الودية أمام منتخبات المغرب، زامبيا والسنغال.

وضمت قائمة منتخب مصر تحت 17 سنة كل من:

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حراسة المرمى: عمر عبد العزيز - فادي وائل - ياسين حاتم

خط الدفاع: حمزة الدجوي ( مدافع) – فارس فخري (مدافع) – آدم محمد (ظهير أيسر) – أدهم فريد (ظهير أيمن) – مهند الشامي (ظهير أيسر) – معاذ فوزي (مدافع) - سيف رفعت (ظهير أيمن)

خط الوسط: بلال عطية (صانع ألعاب) – علي بسيوني (وسط) – عمر العدوي (وسط) – سلمان صفوت (وسط) – محمد شريف (وسط)

خط الهجوم: أنس رشدي (جناح) – محمد حمد – كريم جمعة – عبد العزيز الزغبي (مهاجم) – عبد الرحمن أبو اليزيد (جناح) - زياد أيوب (مهاجم)

ويشارك منتخب مصر تحت 17 سنة في البطولة الودية، في إطار استعداداته للمشاركة بكأس الأمم الإفريقية التي يستضيفها المغرب في الفترة من 30 مارس وحتى 19 أبريل المقبل.

وأوقعت قرعة كأس الأمم الإفريقية تحت 17 سنة منتخب مصر في المجموعة الثانية، التي تضم منتخبات بوركينا فاسو وجنوب أفريقيا، وبطل تصفيات منطقة وسط إفريقيا.

ويترأس بعثة منتخب مصر تحت 17 سنة المشاركة في البطولة الودية بالمغرب مصطفى أبوزهرة، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم.

منتخب مصر للناشئين أحمد الكاس
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