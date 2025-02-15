بمشاركة متأخرة لمصطفى محمد.. نانت يسقط بسباعية من موناكو

حقق موناكو الفوز على نانت بسبعة أهداف مقابل هدف في مباراة أقيمت على ملعب لويس الثاني بالجولة 22 من الدوري الفرنسي.

المباراة شهدت مشاركة مصطفى محمد كبديل بصفوف نانت في الدقيقة 67 من المباراة.

الفوز رفع رصيد موناكو للنقطة الـ 40 في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الفرنسي، بينما توقف نانت عند النقطة 21 في المركز 15.

تقدم نانت بالهدف الأول مبكرا في الدقيقة الرابعة من عمر المباراة عن طريق ماتياس ألباين.

وشهدت الدقيقة 8 طرد نيكولاس كوزا لاعب نانت بشكل مباشر.

وسجل موناكو هدفين خلال دقيقتين قبل نهاية الشوط الأول عن طريق ميكا بيريث وتاكومي مينامينو ليقلب النتيجة لصالحه.

وفي الشوط الثاني سجل إلياس بن صغير الهدف الثالث في الدقيقة 49.

وسجل بيريث هدفين لموناكو في الدقيقتين 54 و64 ليصل للهاتريك.

وأحرز جيورج لينيكينا الهدف السادس في الدقيقة 81، قبل ان ينهي بنفسه سباعية فريقه في الدقيقة 95.

وسيلعب نانت مباراته المقبلة في ملعبه ضد لانس يوم الأحد المقبل، بينما يلتقي موناكو مع ليل خارج ملعبه.