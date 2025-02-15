يبقى الوضع كما هو عليه.. ليفركوزن يتعادل سلبيا مع بايرن ميونيخ

تعادل باير ليفركوزن حامل لقب الدوري الألماني مع بايرن ميونيخ سلبيا في قمة الجولة 22 من المسابقة على ملعب باي أرينا.

وأبقى التعادل السلبي الوضع كما هو إذ ظل بايرن ميونيخ متصدرا برصيد 55 نقطة.

فيما جاء ليفركوزن خلفه برصيد 47 نقطة بفارق 8 نقاط.

وتوقفت سلسلة انتصارات بايرن المتتالية في الدوري الألماني عند 7 فقط منذ الخسارة من ماينز بنتيجة 2-1.

وتألق مانويل نوير في التصدي لفرصة محققة من فلوريان فريتز بثبات في الدقيقة 21.

ومنعت العارضة فرصة جديدة لأصحاب الأرض أهدرها جيريمي فريمبونج في الدقيقة 22.

فرص أصحاب الأرض تواصلت وأضاع ناثان تيلا بغرابة فرصة التقدم بعدما حول عرضية أعلى العارضة ثم ارتطمت رأسه بالقائم الأيسر لبايرن ميونيخ في الدقيقة 25.

وطالب لاعبو ليفركوزن بالحصول على ركلة جزاء في الدقيقة 52 لكن الحكم رفض احتسابه.

ومرت تسديدة النيجيري بجوار القائم الأيسر في الدقيقة 59.

وعاود نوير التألق مجددا وتلك المرة في الدقيقة 90+2 بعدما تصدى لفرصة بقبضة يده، ثم تابعها فريتز بمراوغة ثم تسديدة مرت بجوار القائم لتنتهي المباراة سلبيا.

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