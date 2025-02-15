يبقى الوضع كما هو عليه.. ليفركوزن يتعادل سلبيا مع بايرن ميونيخ

السبت، 15 فبراير 2025 - 21:50

كتب : FilGoal

بايرن ميونيخ - باير ليفركوزن

تعادل باير ليفركوزن حامل لقب الدوري الألماني مع بايرن ميونيخ سلبيا في قمة الجولة 22 من المسابقة على ملعب باي أرينا.

وأبقى التعادل السلبي الوضع كما هو إذ ظل بايرن ميونيخ متصدرا برصيد 55 نقطة.

فيما جاء ليفركوزن خلفه برصيد 47 نقطة بفارق 8 نقاط.

أخبار متعلقة:
You أم Off؟ حكم مباراة ريال مدريد وأوساسونا يحسم سبب طرد بيلينجهام فرصة لـ برشلونة.. أتليتكو مدريد يتعادل مع سيلتا فيجو بيلينجهام: ما قلته عند الطرد مختلف عما كتبه الحكم في تقريره انطلاقة مويس المميزة مستمرة.. إيفرتون يهزم كريستال بالاس

وتوقفت سلسلة انتصارات بايرن المتتالية في الدوري الألماني عند 7 فقط منذ الخسارة من ماينز بنتيجة 2-1.

وتألق مانويل نوير في التصدي لفرصة محققة من فلوريان فريتز بثبات في الدقيقة 21.

ومنعت العارضة فرصة جديدة لأصحاب الأرض أهدرها جيريمي فريمبونج في الدقيقة 22.

فرص أصحاب الأرض تواصلت وأضاع ناثان تيلا بغرابة فرصة التقدم بعدما حول عرضية أعلى العارضة ثم ارتطمت رأسه بالقائم الأيسر لبايرن ميونيخ في الدقيقة 25.

وطالب لاعبو ليفركوزن بالحصول على ركلة جزاء في الدقيقة 52 لكن الحكم رفض احتسابه.

ومرت تسديدة النيجيري بجوار القائم الأيسر في الدقيقة 59.

وعاود نوير التألق مجددا وتلك المرة في الدقيقة 90+2 بعدما تصدى لفرصة بقبضة يده، ثم تابعها فريتز بمراوغة ثم تسديدة مرت بجوار القائم لتنتهي المباراة سلبيا.

بايرن ميونيخ باير ليفركوزن الدوري الألماني
نرشح لكم
هدف واحد يكفي ميلان للفوز على فيرونا قبل النهاية بأكثر من عامين.. برشلونة يستعد لتجديد عقد كوندي للمرة الأولى منذ 5 أشهر.. تير شتيجن يرتدي القفازات من جديد بمشاركة متأخرة لمصطفى محمد.. نانت يسقط بسباعية من موناكو You أم Off؟ حكم مباراة ريال مدريد وأوساسونا يحسم سبب طرد بيلينجهام بيلينجهام: ما قلته عند الطرد مختلف عما كتبه الحكم في تقريره انطلاقة مويس المميزة مستمرة.. إيفرتون يهزم كريستال بالاس باروني يتفوق على كونتي مجددا.. لاتسيو يتعادل مع نابولي وأتالانتا يرفض الهدية
أخر الأخبار
هدف واحد يكفي ميلان للفوز على فيرونا 5 ساعة | الكرة الأوروبية
الـ 22 على التوالي.. اتحاد جدة يبتعد في صدارة الدوري برباعية ضد الوحدة 5 ساعة | سعودي في الجول
قبل النهاية بأكثر من عامين.. برشلونة يستعد لتجديد عقد كوندي 5 ساعة | الدوري الإسباني
6 من الزمالك و2 في الأهلي.. 8 لاعبين مهددين بالغياب عن قمة الدوري المصري 6 ساعة | الدوري المصري
سيميوني: لاعبونا كانوا كالمحاربين.. وطرد باريوس صحيح 6 ساعة | الدوري الإسباني
أحمد سالم: طلبات والد زيزو مبالغ فيها؟ إنه وكيله.. وهذا جديد أزمة ميشالاك 6 ساعة | الدوري المصري
للمرة الأولى منذ 5 أشهر.. تير شتيجن يرتدي القفازات من جديد 6 ساعة | الدوري الإسباني
الثالثة بين الفريقين تاريخيا.. أمين عمر حكما لمباراة الإسماعيلي ضد الأهلي 7 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بعد سنوات الصراع.. مرتضى منصور يعلن انتهاء كافة خلافاته مع الخطيب 2 خبر في الجول - الأهلي يبلغ عبد القادر بموقفه من العروض وكأس العالم للأندية 3 في الجول يكشف تفاصيل إصابتي إمام عاشور وربيعة أمام غزل المحلة 4 جوارديولا: هذا ما صنع الفارق في هاتريك مرموش