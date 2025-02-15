You أم Off؟ حكم مباراة ريال مدريد وأوساسونا يحسم سبب طرد بيلينجهام

حسم خوسيه مونويرا مونتيرو حكم مباراة ريال مدريد ضد أوساسونا سبب طرد جود بيلينجهام نجم النادي الملكي.

وبحسب التقرير الرسمي لحكم المباراة خوسيه مونويرا مونتيرو، فقد تم تسجيل سبب طرد بيلينجهام أنه قال له F*** You باللغة الإنجليزية.

وظهر فيديو للحكم وهو يشرح لمودريتش سبب طرد بيلينجهام بعد إشهار البطاقة مباشرة، وهو نفس الكلمة المذكورة أعلاه.

وكان كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد قد كشف في المؤتمر الصحفي أن الحكم خوسيه مونويرا مونتيرو أساء تفسير إنجليزية بيلينجهام.

وقال أنشيلوتي: "الحكم فهم بيلينجهام بشكل خاطئ عندما أشهر البطاقة الحمراء لأنه قال F*** OFF وليس F*** YOU وهذا مختلف".

وأوضح "الحكم أخطأ لأن ترجمة تلك الجملة بالإسبانية هي "لا تعبث معي" وهذا ليس مهينا".

وقال بيلينجهام في تصريحات إعلامية عقب المباراة: "إذا راجعت الفيديو ستجد أنه ليس مطابقا لما ورد في تقرير الحكم وآمل أخذ ذلك في الاعتبار".

وأضاف "لو أوجه إهانة لأحد، حتى أني لم أقل الكلمة مباشرة للحكم. هذا سوء تفاهم".

وأوضح "لا أريد تكرار ما قلته ولكنه أشبه بكلمة "اللعنة". أريد أن يعرف الجميع أني لم أكن أريد ترك الفريق يلعب بـ 10 لاعبين".

وانتهت المباراة بالتعادل 1-1، ليرتفع رصيد ريال مدريد إلى 51 نقطة، بفارق نقطة عن أتليتكو صاحب المركز الثاني و3 نقاط مع برشلونة الذي سيلعب غدا ضد رايو فايكانو.