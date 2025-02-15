فرصة لـ برشلونة.. أتليتكو مدريد يتعادل مع سيلتا فيجو

فرص أتليتكو مدريد في فرصة صدارة جدول الترتيب واستغلال تعثر ريال مدريد بعد التعادل مع سيلتا فيجو بهدف لكل فريق.

وأقيمت المباراة على ميتروبوليتانو بالجولة 24 من الدوري الإسباني.

التعادل رفع رصيد أتليتكو مدريد للنقطة 50 في المركز الثاني بجدول الترتيب بفارق نقطة عن ريال مدريد صاحب الصدارة، وبفارق نقطتين عن برشلونة صاحبة المركز الثالث والتي ستلعب يوم الإثنين ضد رايو فايكانو.

كما ارتفع رصيد سيلتا فيجو للنقطة 29 في المركز 12.

تعرض أتليتكو مدريد لبداية سيئة بعد طرد بابلو باريوس لاعب الفريق في الدقيقة السابعة بعد تدخل قوي على لاعب سيلتا فيجو.

وتقدم سيلتا فيجو بالهدف الأول في الدقيقة 68 من ركلة جزاء حصل عليها بورخا إجلاسيس وسجلها أسباس بنجاح في المرمى.

وتعادل أتليتكو مدريد في الدقيقة 81 عن طريق أليكساندر سورلوث مستغلا تمريرة من خوسي ماريا خيمينيز ليتفوق على المدافع ويسدد كرة من خارج منطقة الجزاء في الشباك.

وسيلعب أتليتكو مدريد مباراته المقبلة ضد فالنسيا على ملعب ميستايا يوم السبت المقبل، بينما يلتقي سيلتا فيجو مع أوساسونا على ملعب بالايدوس.