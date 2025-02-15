بيلينجهام: ما قلته عند الطرد مختلف عما كتبه الحكم في تقريره

كشف جود بيلينجهام نجم ريال مدريد عن حقيقة اللقطة المتسببة في طرده خلال مباراة الفريق أمام أوساسونا.

وقال بيلينجهام في تصريحات إعلامية عقب المباراة: "إذا راجعت الفيديو ستجد أنه ليس مطابقا لما ورد في تقرير الحكم وآمل أخذ ذلك في الاعتبار".

وأضاف "لو أوجه إهانة لأحد، حتى أني لم أقل الكلمة مباشرة للحكم. هذا سوء تفاهم".

وأوضح "لا أريد تكرار ما قلته ولكنه أشبه بكلمة "اللعنة". أريد أن يعرف الجميع أني لم أكن أريد ترك الفريق يلعب بـ 10 لاعبين".

وكان كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد قد كشف في المؤتمر الصحفي أن الحكم خوسيه مونويرا مونتيرو أساء تفسير إنجليزية بيلينجهام.

وقال أنشيلوتي: "الحكم فهم بيلينجهام بشكل خاطئ عندما أشهر البطاقة الحمراء لأنه قال F*** OFF وليس F*** YOU وهذا مختلف".

وأوضح "الحكم أخطأ لأن ترجمة تلك الجملة بالإسبانية هي "لا تعبث معي" وهذا ليس مهينا".

التعادل رفع رصيد ريال مدريد إلى 51 في صدارة جدول الترتيب، بفارق نقطة عن أتليتكو صاحب المركز الثاني و3 نقاط مع برشلونة الذي سيلعب غدا ضد رايو فايكانو.