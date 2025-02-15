باروني يتفوق على كونتي مجددا.. لاتسيو يتعادل مع نابولي وأتالانتا يرفض الهدية

تفوق ماركو باروني المدير الفني للاتسيو على أنطونيو كونتي المدير الفني لنابولي مجددا هذا الموسم وفرض التعادل عليه بنتيجة 2-2 في الجولة 25 من الدوري الإيطالي.

ولم يفز كونتي على باروني هذا الموسم، إذ تفوق لاتسيو في لقاء الدور الأول بنتيجة 1-0 بالإضافة لإقصاء البارتينوبي من الكأس بنتيجة 3-0.

وتقدم لاتسيو على ملعب الأولمبيكو بهدف مبكر بتسديدة مدوية عن طريق جوستاف إيساكسن في الدقيقة 6.

ورد نابولي بهدف جياكومو راسبادوري من صناعة روميلو لوكاكو في الدقيقة 13.

وتقدم نابولي بهدف عكسي عن طريق آدم ماروسيتش في الدقيقة 64 لتصبح النتيجة 2-1.

وعدّل ماتيا زاكاني النتيجة بهدف للاتسيو لكن تقنية الفيديو تدخلت وألغت الهدف في الدقيقة 67.

وخطف السنغالي بولاي ديا التعادل في الدقيقة 87.

نهاية المباراة المثيرة في الأولمبيكو بالتعادل بين لاتسيو ونابولي بنتيجة 2-2 شاهد الأهداف ⚽️📹#الدوري_الإيطالي #لاتسيو_نابولي pic.twitter.com/R8m9XO2fzz — ADSportsTV (@ADSportsTV) February 15, 2025

التعادل أبقى نابولي في الصدارة برصيد 56 نقطة بعدما تعادل في 3 مباريات متتالية.

وأصبح كونتي مهددا بفقدان الصدارة حال فاز إنتر على يوفنتوس في دربي إيطاليا غدا الأحد.

بينما توقف رصيد لاتسيو عند 46 نقطة في المركز الرابع.

وعض أتالانتا أصابع الندم بعدما فشل في حصد 3 نقاط بتعادل سلبي على ميدانه ضد كالياري.

النقطة رفعت رصيد الفريق لـ 51 نقطة، وكاد الفوز يقربه أكثر من صراع الصدارة.

فما ظل كالياري في المركز الـ 13 برصيد 25 نقطة.