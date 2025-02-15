باروني يتفوق على كونتي مجددا.. لاتسيو يتعادل مع نابولي وأتالانتا يرفض الهدية

السبت، 15 فبراير 2025 - 21:35

كتب : FilGoal

لاتسيو - نابولي

تفوق ماركو باروني المدير الفني للاتسيو على أنطونيو كونتي المدير الفني لنابولي مجددا هذا الموسم وفرض التعادل عليه بنتيجة 2-2 في الجولة 25 من الدوري الإيطالي.

ولم يفز كونتي على باروني هذا الموسم، إذ تفوق لاتسيو في لقاء الدور الأول بنتيجة 1-0 بالإضافة لإقصاء البارتينوبي من الكأس بنتيجة 3-0.

وتقدم لاتسيو على ملعب الأولمبيكو بهدف مبكر بتسديدة مدوية عن طريق جوستاف إيساكسن في الدقيقة 6.

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ورد نابولي بهدف جياكومو راسبادوري من صناعة روميلو لوكاكو في الدقيقة 13.

وتقدم نابولي بهدف عكسي عن طريق آدم ماروسيتش في الدقيقة 64 لتصبح النتيجة 2-1.

وعدّل ماتيا زاكاني النتيجة بهدف للاتسيو لكن تقنية الفيديو تدخلت وألغت الهدف في الدقيقة 67.

وخطف السنغالي بولاي ديا التعادل في الدقيقة 87.

التعادل أبقى نابولي في الصدارة برصيد 56 نقطة بعدما تعادل في 3 مباريات متتالية.

وأصبح كونتي مهددا بفقدان الصدارة حال فاز إنتر على يوفنتوس في دربي إيطاليا غدا الأحد.

بينما توقف رصيد لاتسيو عند 46 نقطة في المركز الرابع.

وعض أتالانتا أصابع الندم بعدما فشل في حصد 3 نقاط بتعادل سلبي على ميدانه ضد كالياري.

النقطة رفعت رصيد الفريق لـ 51 نقطة، وكاد الفوز يقربه أكثر من صراع الصدارة.

فما ظل كالياري في المركز الـ 13 برصيد 25 نقطة.

لاتسيو نابولي الدوري الإيطالي
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