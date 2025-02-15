الأولى لـ عماد سليمان.. قائمة الإسماعيلي لمواجهة الأهلي

بيسيرو: أريد السير على نهج البرتغاليين في الزمالك.. ولدي 3 أهداف رئيسية

بعد نقله للمستشفى.. مصيلحي يكشف لـ في الجول آخر تطورات حالة طلعت يوسف الصحية

بعد سنوات الصراع.. مرتضى منصور يعلن انتهاء كافة خلافاته مع الخطيب

في الجول يكشف موقف مصابي الزمالك ضد بتروجت.. فتوح والونش والسعيد وعمر جابر

مصدر من الأهلي لـ في الجول: توصلنا إلى اتفاق مع الخلود بشأن مستحقات إعارة ديانج