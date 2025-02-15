الأولى لـ عماد سليمان.. قائمة الإسماعيلي لمواجهة الأهلي
السبت، 15 فبراير 2025 - 19:46
كتب : عمرو نبيل
أعلن عماد سليمان المدير الفني للإسماعيلي قائمة فريقه لمواجهة الأهلي.
وتعد هذه المباراة هي الأولى لعماد سليمان الذي تولى المهمة الفنية للإسماعيلي خلفا لـ حمد إبراهيم.
وشهدت القائمة غياب أحمد عادل عبد المنعم حارس المرمى.
وجاءت القائمة كالآتي:
المرمى: كمال السيد – عبد الله جمال – محمد عبد الرازق
الدفاع: محمد عمار – محمد نصر – عبد الكريم مصطفى – حاتم سكر – عبد الرحمن كتكوت
الوسط: هشام محمد – عبد الله محمد – محمد عبد السميع – نادر فرج – علي الملواني – عبد الرمن الدح – محمد خطاري – مروان حمدي
الهجوم: عمر القط – عبد الله السعيد – إبراهيم عبد العال – حسن صابر – محمد زيدان
ويحتل الأهلي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 29 نقطة بفارق نقطة عن بيراميدز المتصدر.
ويأتي الإسماعيلي في المركز الـ14 برصيد 12 نقطة.