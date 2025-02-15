ضاعت الصدارة؟ ريال مدريد يتعادل مع أوساسونا ويتعثر للمباراة الثالثة على التوالي

السبت، 15 فبراير 2025 - 19:24

كتب : FilGoal

فينيسيوس جونيور - ريال مدريد ضد أوساسونا

تعادل أوساسونا مع ريال مدريد بهدف لكل فريق في مباراة أقيمت على ملعب إل سادار في الجولة 24 من الدوري الإسباني.

التعادل رفع رصيد ريال مدريد للنقطة51 في صدارة جدول الترتيب بفارق نقطتين عن أتليتكو صاحب المركز الثاني و3 نقاط مع برشلونة صاحب المركز الثالث مع تبقي مباراة لكل منهما.

كما ارتفع رصيد أوساسونا للنقطة 32 في المركز السابع.

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سجل كيليان مبابي هدف ريال مدريد في المباراة، بينما أحرز أنتي بوديمير هدف أوساسونا.

التشكيل

بدأ براهيم دياز في التشكيل الأساسي لريال مدريد، واستمر فيديريكو فالفيردي كظهير أيمن.

أحداث المباراة

فينيسيوس أهدر فرصة الهدف الأول بعد 3 دقائق برأسية بعد عرضية من مبابي.

وتقدم ريال مدريد عن طريق مبابي في الدقيقة 15 مستغلا عرضية من فالفيردي أمام المرمى.

وتألق كورتوا ومنع فرصة التعادل بتسديدة من بوديمير من داخل منطقة الجزاء.

وأهدر فينيسيوس فرصة تعزيز النتيجة بسهولة من جديد بعد تمريرة أخرى من مبابي أمام المرمى.

وشهدت الدقيقة 39 طرد جود بيلينجهام لاعب ريال مدريد بشكل مباشر بعد حديث مع حكم المباراة.

الشوط الأول شهد مطالبة ريال مدريد ل 3 ركلات جزاء لم يحتسبهم الحكم.

واحتسب الحكم ركلة جزاء لأوساسونا في الدقيقة 57 بعد تدخل من إدواردو كامافينجا.

وسجل بوديمير ركلة الجزاء بنجاح ليسجل التعادل لفريقه.

وكاد فينيسيوس أن يتقدم من جديد في الدقيقة 77 بعد عمل فردي رائع ولكنه المدافع أنقض الكرة من على الخط.

كما تألق الحارس أمام كيليان مبابي في الوقت القاتل من المباراة.

وسيلعب ريال مدريد مباراته المقبلة في الدوري ضد جيرونا يوم الأحد المقبل، بينما يلتقي أوساسونا مع سيلتا فيجو.

ريال مدريد أوساسونا الدوري الإسباني
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