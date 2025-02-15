بيسيرو: أريد السير على نهج البرتغاليين في الزمالك.. ولدي 3 أهداف رئيسية

شدد جوزيه بيسيرو مدرب الزمالك على رغبته في السير على نهج مواطنه جيسوالدو فيريرا مع الفريق.

وأعلن الزمالك تعيين بيسيرو مدربا للفريق لمدة موسم ونصف.

وقال بيسيرو عبر المركز الإعلامي للزمالك: "بالطبع أنا سعيد، لأن الزمالك فريق كبير في مصر وإفريقيا، جئنا للفوز بالبطولات وهذا هو الأهم".

وواصل "هذه هي المرة الأولى التي يفاوضني بها الزمالك وجئت لأنني أؤمن بقدرتنا على القيام بعمل جيد ولأنني أعرف تاريخ هذا النادي وبطولاته في صر وإفريقيا ولذلك شعرت بأن علي القدوم إلى هنا، كما جئنا لمساعدة النادي على التتويج بالبطولات وليساعدني النادي كذلك".

وأكمل "جوزيه مورينيو صديقي، لقد أرسل لي التهنئة وتمنى لي التوفيق في مهمتي".

وشدد "أعتقد أن لدينا إمكانيات جيدة وتشكيل قوي وأرغب في إيصال الرسالة بشكل صحيح للآخرين وأرى أن الأداء الجيد في الملعب ولكن من المهم أيضا استيعاب الثقافة ومعرفة العادات وفهم شخصية اللاعبين والجماهير".

واستمر "المدربون البرتغاليون يتمتعون بهذه الميزة كما أن دول جنوب أوروبا أيضا تتمتع بتلك القدرة على التأقلم واختيار أفضل استراتيجية التي تناسب الخصائص المختلفة سواء اللاعبين أو للبيئة المحيطة ولهذا السبب نحرص على فخم ما يحدث في البلد".

وأردف "أريد السير على نهج البرتغاليين، لأن فيريريا كان آخر مدرب فاز بالدوري مع الزمالك ومهمتي هي التتويج بالبطولات".

وأضاف "جئت إلى هنا ولدي 3 أهداف رئيسية، الفوز بالبطولات وتقديم كرة ممتعة واللعب بأسلوب يحمس الجماهير، كما أنني سأحاول تطوير اللاعبين لأن التطوير الفردي مهم جدا".

وتابع "الأهم هي رغبتي في أن تكون الجماهير سعيدة وجعلهم فخورين بالنادي وسعداء بما أقدمه أنا والفريق".

وواصل "أعلم الحماس الذي تظهره الجماهير في كل مباراة يلعب فيها الزمالك ونتوقع أن تقوم الجماهير باحترام ودعم الفريق لأقصى درجة".

وأكمل "جئت من أجل العمل بنسبة 100% وأبذل جهدي في 24 ساعة باليوم وللجماهير الحق في أن تطلب مني ومن اللاعبين الأفضل".

وأضاف "علينا استيعاب أن الفريق يعمل طوال الأسبوع ويقوم بعمليات التجهيز لمدة 4 أيام أو أكثر لكي يظهر في أفضل حالة لذلك نطلب من الجماهير مساندتنا في كل مباراة وبنفس الوقت يجب أن يكون لديهم مطالب من الفريق لأن هذا حقهم".

وأتم "أحيانا قد لا تسير الأمور كما نتمناها وهذا شيء وارد لكن في النهاية الاهم أن نلعب من أجل تلك الجماهير، نحن نلعب للجماهير وللنادي ومن أجل بعضنا وأنا هنا لأقدم كل ما لدي بنسبة 100% وبروحي بكل شجاعة وطموح".