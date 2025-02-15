إيقاف رباعي الزمالك ولاعب الأهلي.. عقوبات الجولة 13 من الدوري المصري

أصدرت لجنة الانضباط في رابطة الأندية المصرية عقوبات الجولة 13 من الدوري المصري.

وشهدت الجولة عقوبات عديدة للاعبي الزمالك وكذلك الأهلي بالإضافة لتغريم الأبيض بسبب البطاقات الملونة.

وبذلك لن يغيب أي لاعب من المذكورين عن مباراة القمة.

وجاءت العقوبات كالتالي

فاركو × الزمالك

إيقاف مصطفى شلبي لاعب الزمالك مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 وذلك لحصوله على الإنذار الثالث.

إيقاف محمد شحاته لاعب الزمالك مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 وذلك لحصوله على الإنذار الثالث.

إيقاف محمد عواد لاعب الزمالك مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 وذلك لحصوله على الإنذار الثالث.

إيقاف محمود جهاد لاعب الزمالك مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 2500 جنيه وذلك للطرد بسبب الحصول على إنذارين في نفس المباراة.

تغريم الزمالك قيمتها 50 ألف جنيه وذلك بسبب حصول اللاعبين على 6 بطاقات في نفس المباراة.

الأهلي × غزل المحلة

إيقاف مصطفى العش لاعب الأهلي مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه وذلك للطرد لمنع فرصة محققة.

إيقاف محمد حمدي زكي علي لاعب غزل المحلة مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 وذلك لحصوله على الإنذار الثالث.

المصري × البنك الأهلي

إيقاف أمادو باه لاعب المصري مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 2500 جنيه وذلك للطرد لحصوله على إنذارين في نفس المباراة.

بيراميدز × حرس الحدود

إيقاف إيزي إيميكا لاعب حرس الحدود مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 وذلك لحصوله على الإنذار الثالث.

إنبي × الاتحاد

منع أحمد عصام محلل أداء إنبي من مرافقة الفريق ثلاث مباريات وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 20000 جنيه وذلك بسبب التلفظ بعبارات بذيئة تجاه الحكم.

مع تطبيق المادة 54 من لائحة مسابقة دوري nile موسم 2024-2025 الخاصة بحالات الإنذارات على الأجهزة الفنية والإدارية والطبية واللاعبين.