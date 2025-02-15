قائمة الأهلي - عودة وسام وداري أمام الإسماعيلي.. استمرار غياب عمر كمال وظهور بنشرقي يتأجل

عاد وسام أبو علي مهاجم الأهلي لقائمة فريقه من جديد بعد فترة من الغياب بسبب الإصابة وذلك أمام الإسماعيلي.

ويلعب الأهلي ضد الإسماعيلي في الجولة 14 من الدوري المصري، في المباراة التي تقام على ملعب برج العرب في الإسكندرية.

وظهر المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي في قائمة الأهلي من جديد، وكذلك المدافع المغربي أشرف داري بعد تعافيه من الإصابة.

ويستمر غياب عمر كمال عن الأهلي بسبب الإصابة.

كما تأجل الظهور الأول للمغربي أشرف بنشرقي مع الأهلي، وذلك لاستمرار تأهيله.

وجاءت قائمة الأهلي كالآتي:

المرمى: محمد الشناوي – مصطفى شوبير – حمزة علاء

الدفاع: محمد هاني - خالد عبد الفتاح – رامي ربيعة – أشرف داري – كريم الدبيس

الوسط: مروان عطية – أكرم توفيق – عمرو السولية – أحمد رضا – كريم وليد – أفشة – عمر الساعي – أحمد نبيل "كوكا" – إمام عاشور

الهجوم: حسين الشحات – وسام أبو علي – نيتس جراديشار – محمد عبد الله

ويحتل الأهلي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 29 نقطة بفارق نقطة عن بيراميدز المتصدر.

ويأتي الإسماعيلي في المركز الـ14 برصيد 12 نقطة.