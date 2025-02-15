يد - تقرير: سيف الدرع سينتقل إلى برشلونة لمدة عامين

اقترب نادي برشلونة من التعاقد مع سيف الدرع لاعب منتخب مصر لكرة اليد ونادي ليموج الفرنسي.

وتألق الدرع مع منتخب مصر في بطولة العالم 2025 التي انتهت مؤخرا.

وبحسب موقع rthandball العالمي، فإن سيف الدرع سينتقل إلى برشلونة بداية من الموسم المقبل لمدة عامين.

فيما أشارت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، إلى أن رتوش بسيطة تفصل برسلونة عن حسم صفقة سيف الدرع.

وسيكون الدرع اللاعب المصري الثاني الذي يرتدي قميص فريق برشلونة لكرة اليد بعد علي زين.

يذكر أن منتخب مصر أنهى بطولة العالم في المركز الخامس بعد خروجه بشكل درامي من ربع النهائي على يد فرنسا.

فقد شهدت آخر دقيقتين في اللقاء صحوة مصرية ليخطف يحيى خالد التعادل في آخر 4 ثواني بنتيجة 33-33.

لكن لوكا كاراباتيتيش نجح في تسجيل هدف سريع، لم يحتسبه الحكم في البداية، وبعد اللجوء لتقنية الفيديو تم التأكد من صحة الهدف الذي تم تسجيله في الدقيقة 29:59.7 أي قبل 3 جزء من الثانية من نهاية اللقاء.

ورغم الخسارة حصل سيف الدرع لاعب منتخب مصر على جائزة أفضل لاعب في المباراة.