انتهت الدوري الإسباني - أوساسونا (1)-(1) ريال مدريد

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة أوساسونا ضد ريال مدريد في الجولة 24 من الدوري الإسباني.

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نهاية المباراة

ق90. الحارس يتألق في التصدي أمام مبابي

ق77. إنقاذ من على خط المرمى بعد عمل رائع من فينيسيوس.

ق57. جوووول التعادل لأوساسونا عن طريق أنتي بوديمير من ركلة جزاء.

ق55. التعادل يضيع بغرابة بعد تصدي رائع من كورتوا.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق39. طرد بيلينجهام بعد حديث مع حكم المباراة

ق31. الثاني يضيع بسهولة من فينيسيوس بعد تمريرة من مبابي أمام المرمى.

ق28. كورتوا يتألق في التصدي لتسديدة قوية من بوديمير.

ق15. جووووول أول لريال مدريد عن طريق كيليبان مبابي مستغلا عرضية من فالفيردي.

ق3. فينيسيوس يهدر فرصة الهدف الأول برأسية بعد عرضية من مبابي.

بداية اللقاء