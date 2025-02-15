بعد نقله للمستشفى.. مصيلحي يكشف لـ في الجول آخر تطورات حالة طلعت يوسف الصحية

تعرض طلعت يوسف المدير الفني لنادي الاتحاد السكندري لوعكة صحية وتم نقله إلى أحد المستشفيات.

وغاب يوسف عن مران الاتحاد الذي اقيم أمس الجمعة بسبب تلك الوعكة.

وقال محمد مصيلحي رئيس الاتحاد لـ FilGoal.com : "طلعت يوسف نُقل إلى أحد المستشفيات فجر أمس بسبب ارتفاع ضغط الدم لذلك لم يتواجد في مران الفريق".

وأضاف "الأمور أصبحت مطمئنة وسيتواجد في مران اليوم بشكل طبيعي".

فيما أوضح نادي الاتحاد عبر موقعه الرسمي أن طلعت يوسف تعافى من الوعكة الصحية وسيقود الفريق خلال مواجهة الجونة.

ويلعب الاتحاد ضد الجونة يوم الإثنين ضمن الجولة 14 من مسابقة الدوري الممتاز.

وكان الاتحاد قد تعادل مع إنبي بهدف لكل فريق ضمن الجولة 13 من المسابقة.

ويحتل نادي الاتحاد المركز الـ13 في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 15 نقطة.