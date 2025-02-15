تقرير: المغرب يطلق تطبيقا خاصا لمساعدة الجماهير في كأس أمم إفريقيا 2025

السبت، 15 فبراير 2025 - 16:00

كتب : FilGoal

شعار أمم إفريقيا 2025

كشفت تقارير مغربية عن إطلاق تطبيق جديد لمساعدة الجماهير في حضور نهائيات كأس إنجلترا.

ويستضيف المغرب كأس أمم إفريقيا في الفترة من 21 ديسمبر 2025 حتى 18 يناير 2026.

وبحسب صحيفة المنتخب المغربية، فإن المغرب قرر إطلاق تطبيق "YALLA" خلال تنظيم كأس إفريقيا 2025 لمعرفة كيفية الحصول على تأشيرة دخول البلاد وأماكن بيع التذاكر والنقل والمطاعم وخدمات أخرى.

أخبار متعلقة:
قادما من بلاد المغرب.. الزمالك يضم صلاح الدين مصدق فوزي لقجع: المغرب لن ينتظر 2030 لمحاولة الفوز بكأس العالم جمال العدل يهاجم بنشرقي ويكشف: الزمالك سيتعاقد مع لاعبين أحدهما مغربي مواعيد مباريات الخميس 30 يناير 2025.. قمة مغربية ونصف نهائي مونديال اليد

وأسفرت قرعة كأس أمم إفريقيا 2025 عن المجموعات التالية:

المجموعة الأولى: المغرب - مالي - زامبيا - جزر القمر

المجموعة الثانية: مصر - جنوب إفريقيا - أنجولا - زيمبابوي

المجموعة الثالثة: نيجيريا - تونس - أوغندا - تنزانيا

المجموعة الرابعة: السنغال - الكونغو الديمقراطية - بنين - بوتسوانا

المجموعة الخامسة: الجزائر - بوركينا فاسو - غينيا الاستوائية - السودان

المجموعة السادسة: كوت ديفوار - الكاميرون - الجابون - موزمبيق.

وكان من المقرر إقامة أمم إفريقيا في صيف 2025 بالمغرب لكن تم تأجيلها بسبب التعارض مع كأس العالم للأندية.

وتقام كأس العالم للأندية 2025 بنظامها الجديد بمشاركة 32 فريقا خلال الفترة من منتصف يونيو إلى منتصف يوليو.

وتقام منافسات كأس العالم في صيف 2026 بقارة أمريكا الشمالية.

وتوج منتخب كوت ديفوار بلقب أمم إفريقيا 2023 والتي استضافتها كوت ديفوار بعد الفوز على نيجيريا.

وتستضيف المغرب البطولة للمرة الثانية في تاريخها بعد نسخة 1988 والتي توج بها الكاميرون.

منتخب المغرب منتخب مصر أمم إفريقيا
نرشح لكم
بلا محترفين.. أحمد الكاس يعلن قائمة منتخب مصر للناشئين للمشاركة في بطولة المغرب أسامة نبيه: لا أمانع مواجهة نيجيريا قبل البطولة.. وهذه أزمة التوقيت أسامة نبيه: مجموعتنا في كأس الأمم للشباب الأصعب.. وخريطة الكرة الإفريقية تغيرت الكاس: جميع المنتخبات قوية.. وجاهزون للمنافسة على لقب أمم إفريقيا للناشئين قرعة أمم إفريقيا للناشئين - مصر رفقة جنوب إفريقيا وفي انتظار بطل المنطقة الوسطى قرعة تصفيات أمم إفريقيا للمحليين.. مصر في مواجهة جنوب إفريقيا مصر في المجموعة الثانية.. قرعة أمم إفريقيا للكرة النسائية للصالات المؤهلة لكأس العالم تحت قيادة الكاس.. انتظام سباعي محترف في معسكر منتخب مصر تحت 17 عاما
أخر الأخبار
مدرب النصر يقرر استبعاد كريستيانو رونالدو من مواجهة بيرسبوليس 6 دقيقة | سعودي في الجول
"كل الأمنيات بالشفاء العاجل".. الاتحاد والمصري يدعمان الخطيب بسبب حالته الصحية 23 دقيقة | الدوري المصري
مانشستر يونايتد يؤكد إصابة نجمه 35 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الإسماعيلي ضد الأهلي.. الدراويش يبحث عن انتصار غائب منذ أكثر من 14 عاما 43 دقيقة | الدوري المصري
كوبي: ريال مدريد يستأنف ضد طرد بيلينجهام أمام أوساسونا ساعة | الدوري الإسباني
الزمالك ضد بتروجت.. 11 مباراة على التوالي بدون هزيمة للأبيض ساعة | الدوري المصري
أرقام مميزة تنتظر صلاح أمام ولفرهامبتون ساعة | الدوري الإنجليزي
صحيفة الرياضية: الهلال يطالب الاتحاد السعودي بتسجيلات تقنية الفيديو في مواجهة الرياض 2 ساعة | سعودي في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بعد سنوات الصراع.. مرتضى منصور يعلن انتهاء كافة خلافاته مع الخطيب 2 خبر في الجول - الأهلي يبلغ عبد القادر بموقفه من العروض وكأس العالم للأندية 3 في الجول يكشف تفاصيل إصابتي إمام عاشور وربيعة أمام غزل المحلة 4 جوارديولا: هذا ما صنع الفارق في هاتريك مرموش