تقرير: المغرب يطلق تطبيقا خاصا لمساعدة الجماهير في كأس أمم إفريقيا 2025

كشفت تقارير مغربية عن إطلاق تطبيق جديد لمساعدة الجماهير في حضور نهائيات كأس إنجلترا.

ويستضيف المغرب كأس أمم إفريقيا في الفترة من 21 ديسمبر 2025 حتى 18 يناير 2026.

وبحسب صحيفة المنتخب المغربية، فإن المغرب قرر إطلاق تطبيق "YALLA" خلال تنظيم كأس إفريقيا 2025 لمعرفة كيفية الحصول على تأشيرة دخول البلاد وأماكن بيع التذاكر والنقل والمطاعم وخدمات أخرى.

وأسفرت قرعة كأس أمم إفريقيا 2025 عن المجموعات التالية:

المجموعة الأولى: المغرب - مالي - زامبيا - جزر القمر

المجموعة الثانية: مصر - جنوب إفريقيا - أنجولا - زيمبابوي

المجموعة الثالثة: نيجيريا - تونس - أوغندا - تنزانيا

المجموعة الرابعة: السنغال - الكونغو الديمقراطية - بنين - بوتسوانا

المجموعة الخامسة: الجزائر - بوركينا فاسو - غينيا الاستوائية - السودان

المجموعة السادسة: كوت ديفوار - الكاميرون - الجابون - موزمبيق.

وكان من المقرر إقامة أمم إفريقيا في صيف 2025 بالمغرب لكن تم تأجيلها بسبب التعارض مع كأس العالم للأندية.

وتقام كأس العالم للأندية 2025 بنظامها الجديد بمشاركة 32 فريقا خلال الفترة من منتصف يونيو إلى منتصف يوليو.

وتقام منافسات كأس العالم في صيف 2026 بقارة أمريكا الشمالية.

وتوج منتخب كوت ديفوار بلقب أمم إفريقيا 2023 والتي استضافتها كوت ديفوار بعد الفوز على نيجيريا.

وتستضيف المغرب البطولة للمرة الثانية في تاريخها بعد نسخة 1988 والتي توج بها الكاميرون.