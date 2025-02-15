تشكيل ريال مدريد - 3 تغييرات أمام أوساسونا.. ومبابي يقود الهجوم

أجرى كارلو انشيلوتي مدرب ريال مدريد 3 تغييرات على تشكيل فريقه الأساسي الذي سيواجه أوساسونا.

ويلعب ريال مدريد ضد أوساسونا بعد قليل ضمن الجولة 24 من الدوري الإسباني.

ويتواجد الثلاثي، فران جارسيا ومودريتش وبراهيم دياز على حساب ميندي وسيبايوس ورودريجو.

وجاء تشكيل ريال مدريد لمواجهة أوساسونا كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

الدفاع: فران جارسيا - أوريلين تشواميني - راؤول أسينسيو - فيديريكو فالفيردي

الوسط: جود بيلينجهام – إدواردو كامافينجا – لوكا مودريتش

الهجوم: فينيسيوس جونيور – كيليان مبابي – براهيم دياز.

ويحتل ريال مدريد صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 50 نقطة.

فيما يتواجد أوساسونا في المركز التاسع برصيد 31 نقطة.